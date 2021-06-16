За зеленые волосы и серьгу в ухе снизили оценку студенту политеха

Педагоги Уральского политехнического колледжа поставили студенту на экзамене оценку на балл ниже из-за того, что им не понравился внешний вид молодого человека.
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области начата проверка действий педагогов, занизивших оценку дипломной работы студента. Преподавателей ждет служебное расследование, оценка будет пересмотрена, об этом сказано в сообщении пресс-службы министерства:
"И.о. директора <учебного заведения> уже вызван в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены".
На видео, которое было опубликовано в «ВКонтакте», запечатлен момент, когда педагоги поясняют студенту причину занижения оценки. По мнению преподавателей, зеленый цвет волос и серьга в ухе являются одним из критериев оценки его дипломной работы.
В министерстве подчеркнули, что оценку при аттестации должны ставить только за знания, никакие больше критерии не могут снизить баллы.
"Ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку", - отметили в министерстве.