За зеленые волосы и серьгу в ухе снизили оценку студенту политеха
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За зеленые волосы и серьгу в ухе снизили оценку студенту политеха

8:44:046/16/2021Фото: PIXNIO
0

В Сети появился ролик, на котором педагоги объяснили студенту, что занизили ему оценку за дипломную работу из-за внешнего вида. Преподавателей ждет служебная проверка.

Цвет волос студента смутил преподавателей на экзамене в Свердловской области

Педагоги Уральского политехнического колледжа поставили студенту на экзамене оценку на балл ниже из-за того, что им не понравился внешний вид молодого человека.

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области начата проверка действий педагогов, занизивших оценку дипломной работы студента. Преподавателей ждет служебное расследование, оценка будет пересмотрена, об этом сказано в сообщении пресс-службы министерства:

"И.о. директора <учебного заведения> уже вызван в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены".

На видео, которое было опубликовано в «ВКонтакте», запечатлен момент, когда педагоги поясняют студенту причину занижения оценки. По мнению преподавателей, зеленый цвет волос и серьга в ухе являются одним из критериев оценки его дипломной работы.

В министерстве подчеркнули, что оценку при аттестации должны ставить только за знания, никакие больше критерии не могут снизить баллы.

"Ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку", - отметили в министерстве.

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
О чем предупредили привытых от коронавируса россиян
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Проценко назвал единственный способ победить пандемию COVID
Трагедия в Абхазии: по россиянам открыли огонь
Песков ответил, почему у него нет прививки от COVID
Погибла мгновенно: 19-летняя девушка умерла в метро Москвы
критерий оценкидипломная работаснижение балловвнешний вид студента
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Преподаватели живут еще в СССР?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскГорит заброшка в центре Бердска, где жил бездомный Алекс
    8:30:44 6/16/2021
    Горит заброшка в центре Бердска, где жил бездомный Алекс
    Две вакцины для детей против коронавируса дали очень хорошие результаты
    8:30:16 6/16/2021
    Две вакцины для детей против коронавируса дали очень хорошие результаты
    Вдова Олега Табакова сравнила Ольгу Бузовой с президентом Украины
    8:23:30 6/16/2021
    Вдова Олега Табакова сравнила Ольгу Бузовой с президентом Украины
    Троицкая родительская суббота - 2021: что запрещает делать церковь 19 июня, как поминать усопших и что делать на кладбище
    8:20:28 6/16/2021
    Троицкая родительская суббота - 2021: что запрещает делать церковь 19 июня, как поминать усопших и что делать на кладбище
    Сколько выявили новых заразившихся за сутки на 16 июня в России и Москве, стало известно
    8:10:58 6/16/2021
    Сколько выявили новых заразившихся за сутки на 16 июня в России и Москве, стало известно
    БердскПять пляжей официально открыты с 16 июня: и все в Советском районе Новосибирска
    8:04:53 6/16/2021
    Пять пляжей официально открыты с 16 июня: и все в Советском районе Новосибирска
    Мертвым нашли срочника в воинской части: Возбуждено дело о доведении до самоубийства
    7:53:13 6/16/2021
    Мертвым нашли срочника в воинской части: Возбуждено дело о доведении до самоубийства
    Путин и Байден посмеялись над шутками перед началом переговоров в Женеве. Смотрите видео
    7:22:04 6/16/2021
    Путин и Байден посмеялись над шутками перед началом переговоров в Женеве. Смотрите видео
    Какие молитвы читать православным в Троицу 20 июня дома и в церкви?
    7:20:27 6/16/2021
    Какие молитвы читать православным в Троицу 20 июня дома и в церкви?
    Московскую мутацию индийского штамма коронавируса выявили ученые
    7:11:55 6/16/2021
    Московскую мутацию индийского штамма коронавируса выявили ученые