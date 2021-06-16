Без холодной воды остались жители Южного микрорайона в Бердске: КБУ подвозит на водовозке

Вечером 16 июня в частом секторе Южного микрорайона Бердска обнаружили дефект на водоводе. По сообщению муниципального Комбината бытовых услуг авария произошла в районе дома №2 на ул. Купца Горохова.
С 16.00 там отключили холодную воду. Как сообщили в КБУ, прекращено водоснабжение потребителей по адресам: ул. Купца Горохова, ул. Рогачева - от ул. Космической до ул. Возрождения ; пер. Дивный, пер. Добрый.
Комбинат организовал подвоз воды. Когда устранят дефект и снова дадут холодную воду, пока не сообщается.
В среду отключали горячую воду в районе ул .Микрорайон, 35 и 36 в связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения. Без воды остались потребители от ЦТП-4А (ул. Микрорайон, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, д/сад № 2, д/сад № 15, "Продсиб", аптека № 230). В 17 часов 16 июня воду обещали дать.