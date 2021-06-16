Уборщик метро зарезал двух женщин и собаку: Их трупы нашли в сгоревшей квартире
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Уборщик метро зарезал двух женщин и собаку: Их трупы нашли в сгоревшей квартире

9:55:366/16/2021Фото: Pixabay
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По словам подозреваемого, сожительница его постоянно обижала обидным прозвищем. Следователи восстановили картину событий в квартире убитых во вторник женщин в Новой Москве.

Следователи быстро нашли убийцу двух женщин - им оказался сожитель матери из Узбекистана

В поселке Кокошкино в Новой Москве произошел пожар в квартире, после которого были обнаружены тела двух женщин — матери и дочери и их собаки. Задержанный трудовой мигрант из Узбекистана признался в убийстве, мать он зарезал из-за оскорблений, а дочь с собакой просто попали под руку.

В 6 утра соседи заметили пожар в квартире на улице Дзержинского. После тушения огня были обнаружены трупы двух женщин и собаки, спрятанные в чулан. На телах 54-летней Екатерины и 22-летней Елизаветы были множественные ножевые ранения. В квартире пахло газом от включенных на кухне конфорок.

По следам поджога в двух разных местах оперативники сделали вывод о том, что пожар - попытка скрыть преступление. Убийцей оказался 27-летний уборщик метрополитена из Узбекистана. Убитая Екатерина работала в метро уже давно, там и познакомилась с мигрантом, с которым стала совместно проживать.

По словам подозреваемого, сожительница его постоянно обижала обидным прозвищем, на что он говорил, что зарежет, если та не перестанет обзывать, что и произошло в ночь на 15 июня. Убитую гражданскую жену он спрятал в чулан, приехавшая с работы дочь заметила, что такса постоянно лает. Убийца, по всей видимости, сначала пырнул собаку, а потом расправился с девушкой.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег жилище и включил газ, рассчитывая, что взрывом разнесет квартиру со всеми уликами, но этого не произошло.

Бывший муж Екатерины — отец Елизаветы - общался с дочерью в последний раз 12 июня, тогда она порадовалась, что получила повышение по службе.

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