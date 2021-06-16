Сборная России выиграла у Финляндии матч на Евро-2020 со счетом 1:0

Россия выиграла матч у сборной Финляндии со счетом 1:0. Игра прошла сегодня, 16 июня, на стадионе в Санкт-Петербурге.
Гол забил Алексей Миранчук, пишет сайт УЕФА.
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва:
-Мы хорошо защищались и показали лучшую игру по сравнению с матчем против Дании. Нам не удалось забить, но у нас были хорошие моменты: где-то чуть-чуть промазали, где-то защитники заблокировали удар. Игра была достаточно равной.
Россия победила впервые за семь матчей ЕВРО, проиграв в четырех из шести предыдущих.
Автор победного мяча Алексей Миранчук назван Звездой матча. Его гол позволил сборной России прервать безвыигрышную серию на чемпионатах Европы.
Корреспондент по сборной России Артур Петросьян:
Россия заслужила победу. Она контролировала игру на протяжении большей части матча и имела больше голевых моментов. Оборона на протяжении всей игры вызывала некоторые опасения, но четкая игра защитников и собственные удачные действия в нескольких моментах позволили Сафонову сыграть "на ноль" в первом матче за сборную страны.
Корреспондент по сборной Финляндии Микаэль Эрявуори:
Россия забила очень важный гол перед самым перерывом, и этом стало тяжелым ударом для Финляндии. Уступая в счете, финская команда больше владела мячом и контролировала середину поля во втором тайме. Однако у России было больше возможностей увеличить отрыв, чем у финнов - сравнять счет. В целом россияне сегодня были сильнее и заслуженно победили.