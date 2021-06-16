Сборная России выиграла у Финляндии матч на Евро-2020 со счетом 1:0
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Сборная России выиграла у Финляндии матч на Евро-2020 со счетом 1:0

10:44:386/16/2021Фото: УЕФА
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Автор победного мяча Алексей Миранчук назван Звездой матча. Его гол позволил сборной России прервать безвыигрышную серию на чемпионатах Европы.

Автор победного мяча Алексей Миранчук назван Звездой матча. Его гол позволил сборной России прервать безвыигрышную серию на чемпионатах Европы.
Автор победного мяча Алексей Миранчук назван Звездой матча. Его гол позволил сборной России прервать безвыигрышную серию на чемпионатах Европы.

Россия выиграла матч у сборной Финляндии со счетом 1:0. Игра прошла сегодня, 16 июня, на стадионе в Санкт-Петербурге.

Гол забил Алексей Миранчук, пишет сайт УЕФА.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва:

-Мы хорошо защищались и показали лучшую игру по сравнению с матчем против Дании. Нам не удалось забить, но у нас были хорошие моменты: где-то чуть-чуть промазали, где-то защитники заблокировали удар. Игра была достаточно равной.

Россия победила впервые за семь матчей ЕВРО, проиграв в четырех из шести предыдущих.

Автор победного мяча Алексей Миранчук назван Звездой матча. Его гол позволил сборной России прервать безвыигрышную серию на чемпионатах Европы.

 Корреспондент по сборной России Артур Петросьян: 

Россия заслужила победу. Она контролировала игру на протяжении большей части матча и имела больше голевых моментов. Оборона на протяжении всей игры вызывала некоторые опасения, но четкая игра защитников и собственные удачные действия в нескольких моментах позволили Сафонову сыграть "на ноль" в первом матче за сборную страны.

 Корреспондент по сборной Финляндии Микаэль Эрявуори: 

Россия забила очень важный гол перед самым перерывом, и этом стало тяжелым ударом для Финляндии. Уступая в счете, финская команда больше владела мячом и контролировала середину поля во втором тайме. Однако у России было больше возможностей увеличить отрыв, чем у финнов - сравнять счет. В целом россияне сегодня были сильнее и заслуженно победили.

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