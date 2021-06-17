Клубы дыма обнаружили рядом с офисом "Кристалла" бизнесмена Голубева в Бердске: Что это было

Очевидцы сообщили о пожаре на ул. Комсомольской, 10А в Бердске вечером 17 июня.
- Что-то горит рядом с офисом "Кристалл", - заявил бердчанин Никита. Руководит компанией крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев.
Получить комментарий от начальника ОНД Бердска Николая Степоненкова по этому поводу "Курьер. Среда. Бердск" пока не удалось, однако можно предположить, что произошло возгорание тополиного пуха.
Напомним, что сегодня на ул. Краснофлотской в Бердске загорелся магазин "Продукты". Запах гари почувствовал охранник соседнего помещения. Позже увидели, что горят картонные коробки в подсобке. Сотрудники магазина эвакуировались, а огонь тем временем стремительно охватил все здание. Пожар уничтожил продукцию, которая находилась на складе со стройматериалами. От огня пострадала крыша магазина. Причина возгорания пока устанавливается.