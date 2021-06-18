Смертельное ЧП: Бетонная плита раздавила 32-летнего рабочего на стройке в Новосибирске. Еще двое попали в больницу

В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, сообщили вечером 18 июня в управлении СКР по Новосибирской области.
В пятницу около 17.00 в следственный отдел по Кировскому району Новосибирска поступило сообщение о том, что на строящемся объекте по ул. Петухова, 162 при проведении строительных работ погиб 32-летний мужчина.
По предварительным данным, погибший и двое мужчин 1988 и 1975 годов рождения закрепили бетонную плиту с помощью стропы к крану.
"В процессе ее подъема и транспортировки плита сорвалась и упала на потерпевшего, причинив ему травмы, не совместимые с жизнью. Остальные двое мужчин доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - рассказали подробности в Следственном комитете.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР и представитель госинспекции труда по Новосибирской области. В ходе проверки выяснят, почему произошло трагеческое происшествие. После этого примут процессуальное решение - например, возбуждать ли уголовное дело.