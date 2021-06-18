Путин официально подтвердил выборы депутатов в Госдуму 19 сентября 2021. Указ президента от 17 июня
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Путин официально подтвердил выборы депутатов в Госдуму 19 сентября 2021. Указ президента от 17 июня

11:15:216/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Документ уже официально опубликован.

Президент подписал Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва»

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». Документ опубликован 17 июня 2021 года.

Текст Указа:

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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