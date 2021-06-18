Что посмотреть 18 июня 2021 на Евро-2020: Полное расписание матчей группы D и Е

Сегодня, 18 июня, матчи Евро-2020 продолжаются. Болельщиков ждут поединки Швеции и Словакии, борьба Хорватии и Чехии, а также встреча Англии и Шотландии.
15:00: Швеция - Словакия (группа Е, Санкт-Петербург)
Права на ошибку в этом матче у шведов нет. Сборная Словакии в стартовом матче весьма неожиданно обыграла Польшу, оставшуюся вдесятером после удаления Гжегожа Крыховяка. Таким образом словаки одержали лишь вторую победу на ЕВРО в качестве сборной независимого государства, а успех в пятницу гарантирует им выход в 1/8 финала.
18:00: Хорватия - Чехия (группа D, Глазго)
После проигрыша Англии Хорваты оказались в ситуации, такой же как у шведов. В последнее время забитые голы даются им с большим трудом, а в поисках решения проблемы тренер Златко Далич в 30 матчах после проигранного финала чемпионата мира-2018 использовал 29 различных схем и построений. Тем не менее, наставник команды источает уверенность в преддверии матча на "Хэмпден Парк.
21:00: Англия - Шотландия (группа D, Лондон)
Для этого матча сегодня, моно сказать, историческая дата. Сборные Англии и Шотландии встретятся сегодня спустя 25 лет и 3 дня после памятной победы "трех львов" и исторического гола Пола Гаскойна на ЕВРО-96. Градус эмоций будет очень высок, а потому судьбу матча, как и четверть века назад, может решить эмоциональный порыв того или иного отдельно взятого футболиста, сообщает сайт УЕФА.