Какой матрас лучше всего взять для себя любимой?
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Какой матрас лучше всего взять для себя любимой?

11:41:026/18/2021
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Предстоит купить себе кровать. Кровать-то ладно, а вот с матрацем как выяснилось, очень сложно сделать выбор.

спальня, мебель,
Выбор матраса - серьезный вопрос
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Предстоит купить себе любимой кровать. Кровать-то ладно, а вот с матрацем как выяснилось, очень сложно сделать выбор. В магазинах разновидностей мама не горюй. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше взять? Пружинный мимо, судя что в диване пружина однажды вылезла, боюсь и за кроватный. Такой, чтоб не жёсткий, но и не мягкий, середнячок. Чтоб выдерживал нагрузки сексуального характера хорошие. И по цене тысяч до 12.
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