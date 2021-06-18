В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:Предстоит купить себе любимой кровать. Кровать-то ладно, а вот с матрацем как выяснилось, очень сложно сделать выбор. В магазинах разновидностей мама не горюй. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше взять? Пружинный мимо, судя что в диване пружина однажды вылезла, боюсь и за кроватный. Такой, чтоб не жёсткий, но и не мягкий, середнячок. Чтоб выдерживал нагрузки сексуального характера хорошие. И по цене тысяч до 12.
Какой матрас лучше всего взять для себя любимой?
11:41:026/18/2021
Предстоит купить себе кровать. Кровать-то ладно, а вот с матрацем как выяснилось, очень сложно сделать выбор.
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