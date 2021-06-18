Новый мультфильм "Лука" выпустил Pixar в июне 2021. О чем он?
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Новый мультфильм "Лука" выпустил Pixar в июне 2021. О чем он?

11:50:086/18/2021Фото: © Disney/Pixar
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Всем нам нужно помнить, что несмотря на все то, что происходит вокруг, впереди нас ждет жаркое и удивительное лето.

Лука покажет вам идеальное лето

Студия Pixar выпустила новый мультфильм, в котором можно насладиться ярко-голубым небом, сочной зеленой травой, розовыми закатами и мягкими, как зефир, волнами. «Лука» - этот тот мультфильм, который перенесет вас в лучшее лето вашей жизни.

В маленькой прибрежной деревушке Портороссо в середине 50-х годов жители промышляют рыбной ловлей и боятся загадочных морских чудовищ. И неожиданно народные суеверия оказываются правдой — под водой тоже есть итальянский городок, только обитают в нем морские жители с лилово-зеленой чешуей. Маленький мальчик Лука пасет рыб и очень боится монстров с поверхности, пока его новый друг Альберто не выманивает парня из воды. Тогда герой обнаруживает, что на суше превращается в человека. Вместе нерешительный Лука и бесшабашный Альберто начинают изучать надземный мир и деревушку Портороссо, где встречают девочку Джулию, которой сложно найти друзей среди местных детей. Вместе они хотят выиграть ежегодный забег, чтобы купить "Веспу" и укатить на ней в путешествие.

Этот мультфильм, несмотря на жизненные уроки, не кажется поучительным. Наоборот, он легкий, веселый и незанудный. Нам всем сейчас нужен кто-то, кто напомнит, что, несмотря на все, что происходит, впереди еще целое лето, сообщает ТАСС.

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