25 признаков того, что отношения для него закончились, и он хочет расстаться
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25 признаков того, что отношения для него закончились, и он хочет расстаться

10:03:516/18/2021,Оссиана ТепфенхартФото: pixabay.com
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Например, вы чувствуете, что должны ходить вокруг него на цыпочках, чтобы не заставить его уйти. Что еще? И зачем вам такой парень?

25 признаков того, что отношения для него закончились, и он хочет расстаться

Находясь в отношениях - или даже просто испытывая влечение к кому-то - имеет странный способ повлиять на то, как мы видим окружающий мир. Вещи, которые обычно кажутся нам красными флажками, легко объяснимы или отмахиваются, что позволяет легко игнорировать признаки того, что он хочет расстаться. Да, это иллюзия любви во всей красе.

Худшее, что может случиться с вами, когда дело касается любви, - это заблуждаться относительно счастья вашего партнера, когда он с вами, пишет  yourtango.com.

Только так вы будете ошеломлены, когда он уйдет, или вызовете проблемы, из-за которых он недоволен, и усугубятся до тех пор, пока их больше нельзя будет сдерживать.

Каковы признаки того, что ваши отношения закончились?

Разногласия по ключевым вопросам, отсутствие эмоциональной близости и мертвая сексуальная жизнь могут сигнализировать о том, что ваши отношения окончены.

Обязательно следите за следующими предупреждающими знаками, что он хочет расстаться.

Не попадайтесь в ловушку того, чтобы оставаться рядом, когда повсюду видны признаки того, что он теряет интерес.

1. Он замолкает, и разговор часто кажется натянутым.

Он придерживается сценария вокруг вас? Вам регулярно приходится выуживать темы для разговора или вам кажется, что вам нужно его допросить, чтобы он что-то вам сказал?

Мужчина, который недоволен своими отношениями, обычно не хочет разговаривать со своим партнером больше, чем должен, а это значит, что вам следует волноваться.

2.  Вы чувствуете, что должны ходить вокруг него на цыпочках, чтобы не заставить его уйти.

Если вам нужно следить за всем, что вы говорите и делаете, из страха потерять его, это может означать, что он ищет любую причину, чтобы уйти.

Как правило, если вам приходится ходить по яичной скорлупе, чтобы держать его рядом с собой, самое время взглянуть правде в глаза. К тому времени, когда это происходит в отношениях, почти всегда все кончено.

3.  Он спорил с вами, критиковал вас по каждой мелочи и просто был полным придурком.

Есть только две причины, по которым мужчина поступил бы так с кем-то: либо он насильник, который ненавидит вас, либо он пытается заставить вас бросить его. В любом случае, лучше бросить его, как горячую картошку.

4.  Попытки заставить его проявить к вам нежность - миссия невыполнима.

Мужчины всегда нежны к женщинам, которые им нравятся, а также к женщинам, с которыми они счастливы. Если вам буквально приходится заставлять его или, что еще хуже, умолять его проявить к вам нежность, ему не нравится быть с вами.

Если он больше не пытается доставлять вам удовольствие, это один из признаков того, что он хочет расстаться с вами и что отношения мертвы .

5.  Заставить его на самом деле пойти с вами на свидание - все равно что вырвать зубы.

Это не проблема для любого мужчины, который законно счастлив в своих отношениях. Если вам нужно бронировать время с ним за несколько недель и регулярно беспокоиться, что он даже не появится, дело не в том, что он слишком занят. Скорее, он ненавидит вашу компанию и перестал делать вас своим приоритетом.

6. С ним  вы часто чувствуете себя более одинокими, чем без него.

В общем, если вы так относитесь к своим отношениям, то это потому, что это действительно так. Если вы на самом деле чувствуете, что он оставил вас одного в ваших собственных отношениях , в большинстве случаев отношения не удастся спасти.

7.  Он начал злиться или регулярно жаловаться на определенный аспект ваших отношений.

Иногда достаточно одной или двух проблем, чтобы мужчина действительно почувствовал себя несчастным в отношениях с кем-то. Если он регулярно оскорбляет вас по какой-то определенной теме, он недоволен вами и говорит вам, как это исправить.

8.  Вы заметили, что он перестал приглашать вас в качестве «+1» на мероприятиях.

Он всегда приводил вас к своим рабочим обедам и свадьбам друзей, но теперь он проводит больше времени без вас. Это часто происходит, когда он пытается «вытеснить вас» из своей общественной жизни и, в конце концов, уйти.

9.  Он просто все время выглядит возбужденным, расстроенным или раздраженным.

Хотя это может быть признаком депрессии , это также может быть признаком того, что ему действительно просто не нравится быть с вами. В конце концов, люди, которые любят своих партнеров и получают от них удовольствие, находят в них радость.

Психолог Дэвид Хельфанд объясняет, что эти эмоциональные реакции типичны, когда разрыв близок.

«Исторически гнев считается приемлемой мужской эмоцией для демонстрации. Уязвимость, смущение или грусть, как правило, недопустимы», - говорит Хельфанд. «Таким образом, партнер-мужчина может чаще затевать ссоры или быть легко возбужденным партнером, если он недоволен отношениями или думает о том, чтобы их закончить».

10.  Он делает много шуток о разрыве с вами.

Как бы плохо это ни звучало, в юморе часто много правды. Когда вы шутите над чем-то вроде этого, это часто происходит потому, что вы давно думали над этим.

Если он так много думает об этом, это признак того, что он не любит свою жизнь с вами так сильно, как вы думаете.

11. Он эмоционально отстранен.

Когда вы вместе, он проверяет свои соцсети, кажется отстраненным, а в остальном просто выглядит так, как будто он вынужден быть там.

Вы когда-нибудь были на вечеринке, на которую действительно не хотели идти? Вы помните, как вы думали о том, чтобы придумать предлог для ухода, но не смогли? Это то же самое, но это не вечеринка, а отношения.

12.  Вы застали его за вашей спиной, когда он смеялся над вами и говорил о вас ужасные вещи.

Это один из признаков того, что вам нужно немедленно расстаться.

В лучшем случае он не уважает вас и без проблем бросит вас под автобус, чтобы он хорошо выглядел. В худшем случае он чувствует себя несчастным и зажатым в отношениях, но слишком боится сказать вам правду.

В любом случае такое поведение должно автоматически нарушать правила. Когда это произойдет, вы знаете, что ваш разрыв будет окончательным.

13.  Ничего из того, что вы делаете, не кажется ему достаточно хорошим.

Если вы с человеком, с которым не хотите быть, чувство благодарности за все, что он делает, просто не произойдет. Нет ничего из того, что вы можете сказать или сделать, что заставило бы его признательность, что бы вы ни пытались.

Если вы продолжаете беспокоиться, что он не заметит всех ваших милых жестов, то пора прекратить. Это не здоровые или счастливые отношения.

14.  Его друзья и семья начали вести себя очень холодно по отношению к вам.

Если его люди всегда хорошо относились к вам, но потом начали остывать или даже пренебрегать вами, это довольно плохой знак. Это говорит о том, что ваш партнер мог сказать ему довольно ужасные вещи, особенно о состоянии ваших отношений.

15.  Если бы вы не работали, вы не уверены, что вообще будут отношения.

Считаете ли вы, что отношения, в которых вы состоите, требуют, чтобы вы выполняли 90 процентов работы? Вы единственный, кто планирует что-то, говорит на его языках любви и показывает, что вам не все равно? Если это так, ему действительно не нравится быть с вами, и он собирается выйти из-под залога.

16. С вами больше нет разговоров о будущем.

Если он перестал говорить с вами о будущем или начал говорить «я» вместо «мы», говоря о планах на будущее, это очень буквальный знак, что он больше не видит вас в своем будущем. Когда это происходит, вы знаете, что пора прекратить отношения.

17. Вещи просто неуместны.

Доверяйте своей интуиции! Если что-то кажется другим, неправильным или неправильным, и вы не совсем уверены в причине, это может быть признаком того, что он хочет расстаться.

 У всех бывают плохие дни, но если кажется, что этих плохих дней больше, чем хороших, это плохой знак для ваших отношений. Чувствительные люди особенно осведомлены о тонких изменениях энергии, и эти изменения не следует игнорировать.

18. Он перестал рассказывать вам о своей жизни.

Хотя каждый имеет право держать некоторые вещи при себе, пары разделяют почти все. Если вы никогда не знаете, чем он занимается, или он не упоминает о важных жизненных событиях или серьезных кризисах, он постепенно отстраняет вас.

19. Он не заинтересован в ремонте.

Если вы подняли проблемы и пытались обсудить их или найти решения, но он не восприимчив к этим разговорам, возможно, он уже собирается выйти за дверь. Отношения требуют работы, и если он не заинтересован в том, чтобы прилагать усилия для решения проблем, он не видит с вами будущего.

20. Он сильно изменил свою жизнь.

Если ваш парень внезапно меняет работу, решает переехать, получает высшее образование в другом штате или вносит какие-либо другие существенные изменения в жизнь, не учитывая ваши отношения, скорее всего, он готов двигаться дальше.

21. «Я люблю тебя» становится все меньше и меньше или совсем прекращается.

Будь то лично, в текстовых сообщениях или по телефону, если вы заметили, что ваш мужчина перестал говорить эти три коротких слова, говорит их только тогда, когда вы говорите их первым, или даже сокращает их до «люблю тебя», это определенно признак того, что он хочет расстаться.

По большей части, в здоровых отношениях есть постоянство, когда речь идет о словах подтверждения и выражениях любви. Вам не нужно вырывать из него «Я люблю тебя».

22. Он перестал проявлять интерес к вашей жизни.

Если он больше не задает вопросы о вашем дне / неделе, не отвечает после того, как у вас был большой проект на работе или на приеме у нервного врача, или спрашивает о вашей семье, когда они пережили тяжелую ситуацию , вполне вероятно, что он медленно отдаляется от вас.

23. Он больше не прилагает усилий для своей внешности.

Депрессия может играть роль в ухудшении его гигиены, но если он не проявляет никаких других признаков психического расстройства и постоянно появляется на свиданиях, выглядя менее чем презентабельно, он, вероятно, перестал заботиться о вас и ваших отношениях.

24. Он прячет свой телефон.

Конфиденциальность отличается от секретности. Может быть, он позволял вам играть ди-джея в машине с помощью своего телефона, а теперь он не позволит вам прикоснуться к нему, или вы знали его пароль, и он изменил его, даже не дав вам новый. Это может быть признаком измены в форме эмоционального или физического романа.

Отношения могут восстановиться после неверности, но он, возможно, не захочет этого, если за вашей спиной затевает новый роман.

25. Он вдруг ни в чем с вами не соглашается.

Разногласия между парами совершенно нормальны, но каждая совместимая пара должна соглашаться в нескольких ключевых моментах. Если после того, как вы уже договорились или пошли на компромисс в отношении ряда планов, он вдруг захочет совсем другого в жизни, это может быть признаком надвигающегося разрыва.

Вы должны отказаться от отношений, когда это произойдет, потому что ясно, что все просто больше не будет работать.

Не пугайтесь расставания, если вы можете следить за предупреждающими знаками, но и не теряйте надежду полностью.

Не все разрывы являются окончательными, и всегда есть шанс на примирение с помощью совета по отношениям или тренеров по отношениям.

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