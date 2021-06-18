Полеты в Турцию могут возобновить с 1 июля 2021
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Полеты в Турцию могут возобновить с 1 июля 2021

5:06:326/18/2021Фото: Pixabay
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На принятие решения по открытию авиасообщения может повлиять перегруженность российских курортов.

Российским туристам могут разрешить летать в Турцию

С 1 июля Россия может возобновить авиаперевозки туристов в Турцию, из-за того, что российские курорты перегружены и не справляются с потоком отдыхающих.

Также большое скопление отдыхающих на отечественных курортах не улучшит ситуацию с коронавирусом в стране. Оперативный штаб может разрешить открыть авиасообщение, об этом рассказали в Forbes, ссылаясь на два источника.

"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", - сказал источник, уточнив, что может быть открыто семь рейсов в неделю.

Окончательного решения пока нет, но известно, что российская делегация из экспертов прибыла 17 июня в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране. 18 июня группа специалистов должна вернуться. По итогам визита российских специалистов будет принято решение о возможности возобновления полетов.

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