Полеты в Турцию могут возобновить с 1 июля 2021

С 1 июля Россия может возобновить авиаперевозки туристов в Турцию, из-за того, что российские курорты перегружены и не справляются с потоком отдыхающих.
Также большое скопление отдыхающих на отечественных курортах не улучшит ситуацию с коронавирусом в стране. Оперативный штаб может разрешить открыть авиасообщение, об этом рассказали в Forbes, ссылаясь на два источника.
"Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались", - сказал источник, уточнив, что может быть открыто семь рейсов в неделю.
Окончательного решения пока нет, но известно, что российская делегация из экспертов прибыла 17 июня в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране. 18 июня группа специалистов должна вернуться. По итогам визита российских специалистов будет принято решение о возможности возобновления полетов.