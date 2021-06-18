Расписание богослужений на 19 июня Вселенскую родительскую субботу и 20 июня Светлую Троицу в храмах Бердска

19 июня - Вселенская Троицкая Родительская суббота. В этот день поминают всех усопших.
Панихида начнется в 9.20 в Преображенском кафедральном соборе Бердска.
А 20 июня - День Святой Троицы. Пятидесятницы.
Один из 12 главных православных праздников - Троица отмечается 20 июня 2021 года. Перед вознесением на небеса Иисус Христос рассказал своим ученикам, что покинет землю, но оставит в утешение им Святого Духа — связь между человеком и Богом. Праздник Троицы символизирует Триединого Бога, который раскрылся во всей своей полноте – в Отце, Сыне и Святом духе.
Бог всегда незримо находится рядом с нами, и в любое мгновение мы можем обратиться к нему за помощью. Именно для этой цели и был послан Утешитель, Святой дух на нашу планету.
День сошествия Святого Духа считается днем создания христианской церкви.
Полы храма в этот день устилаются свежескошенной травой, иконы украшаются молодыми берёзовыми ветками. Священнослужители в этот день одеты в одежды зелёного цвета, символизирующего животворящую и обновляющую силу Святого Духа. Цветущие ветви говорят людям о том, что человеческие души в единстве с Богом расцветают добром. Сорванные ветви в Троицу освящают в церкви и хранят потом дома в качестве оберега весь год.