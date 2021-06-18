Из-за отказа в поцелуе зверски расправился со школьницей подросток. Его задержали

В Пензенской области было обнаружено обезображенное тело школьницы. Родственники 15-летней девочки первыми увидели результат зверского преступления. По факту убийства задержан 17-летний житель Мокшана, заведено уголовное дело.
"По предварительным данным, молодой человек причинил телесные повреждения потерпевшей в ходе конфликта. Погибшую на месте происшествия обнаружили родственники", - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.
Подозреваемого допрашивают о причинах и обстоятельствах убийства, мера пресечения будет избрана чуть позже. По сообщению РЕН ТВ, девушка была убита из-за того, что отказала парню в поцелуе.
Вечером 12 подростков сидели на улице и распивали спиртные напитки. После того, как одна девушка пошла домой, знакомый догнал ее, признался в любви и попросил поцеловать. После отказа школьницы приятель озверел и стал наносить девушке удары, пока та не упала на землю. Положив доску на голову упавшей жертвы, подросток стал прыгать на ней.
Шум прохожих спугнул злоумышленника, и он спрятался. Обезображенное мертвое тело школьницы было найдено ее родственниками, они вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили скрывавшегося подростка.