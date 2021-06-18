Из-за отказа в поцелуе зверски расправился со школьницей подросток. Его задержали
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Из-за отказа в поцелуе зверски расправился со школьницей подросток. Его задержали

10:04:386/18/2021Фото: РЕН ТВ
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17-летний житель Мокшана в порыве ярости забил до смерти 15-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело.

В Пензенской области погибла девушка, отказавшаяся поцеловать своего убийцу

В Пензенской области было обнаружено обезображенное тело школьницы. Родственники 15-летней девочки первыми увидели результат зверского преступления. По факту убийства задержан 17-летний житель Мокшана, заведено уголовное дело.

"По предварительным данным, молодой человек причинил телесные повреждения потерпевшей в ходе конфликта. Погибшую на месте происшествия обнаружили родственники", - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Подозреваемого допрашивают о причинах и обстоятельствах убийства, мера пресечения будет избрана чуть позже. По сообщению РЕН ТВ, девушка была убита из-за того, что отказала парню в поцелуе.

Вечером 12 подростков сидели на улице и распивали спиртные напитки. После того, как одна девушка пошла домой, знакомый догнал ее, признался в любви и попросил поцеловать. После отказа школьницы приятель озверел и стал наносить девушке удары, пока та не упала на землю. Положив доску на голову упавшей жертвы, подросток стал прыгать на ней.

Шум прохожих спугнул злоумышленника, и он спрятался. Обезображенное мертвое тело школьницы было найдено ее родственниками, они вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили скрывавшегося подростка.

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Какое наказание получит подросток?

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