Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?
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Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?

11:20:216/19/2021Фото: pixabay
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Это может быть такой реакцией на условия выращивания или самым первым признаком заболевания, а также результатом действий вредителей.

Лист, без сока высыхает и уменьшается

Бывает так, что у совсем недавно здоровых листьев разных растений начинают сильно скручиваться или бледнеть. Они могут также свернуться в трубочку, опустить или поднять края, сморщиться а также деформироваться другими способами или еще каким-то образом.

Причин у такого явления достаточно много, но все они сообщают об одном - у растений сильный стресс. Который может быть такой реакцией на условия выращивания или самым первым признаком заболевания, а также результатом действий вредителей.

Кроме того, лист без сока высыхает и уменьшается. Основной причиной возникновения этих неприятностей является:

Недостаток минеральных веществ - листья могут скручиваться при недостатке молибдена, марганца, магния, калия, серы и азота.

Содержание токсичных веществ в почве или атмосфере - Листья могут начать сворачиваться при нарушении всех рекомендаций по обработке инсектицидами.

Вирусные или грибковые поражения.

Скручиваются или подсыхают листья – главный симптом заражения насекомыми-паразитами. Часто тлей - мелкие насекомые паразитируют на растениях, потому что питаются их соками.

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