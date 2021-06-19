Все самые важные молитвы и самые главные запреты 20 июня на Троицу-2021

20 июня 2021 года православные будут отмечать день Пятидесятницы, Святой Троицы - когда Святой Дух сошел на Апостолов.
Именно с этого дня началось распространение христианства апостолами по всей земле, поэтому церковь по праву считает этот праздник своим днем рождения.
Но самое главное, что христиане празднуют в этот день - полное откровение Божественной Троицы - Отца, Сына и Святого Духа, что также означает, что миссия Христа завершена и что Божий план исполняется.
В церковных предписаниях нет определенных указаний, что можно, а что нельзя делать на Троицу, но при этом люди всегда знали, что можно и что нельзя делать сегодня.
Очень важно сегодня поприсутствовать на торжественной литургии, где будет совершаться общая коленопреклонная молитва. Такого рода молитва совершается единственный раз в году. В ней верующие молят Господа о прощении, благословении и помощи в делах. В ней же следует поблагодарить Бога за все, что мы имеем.
На Троицу следует воздержаться от раздражения и гнева на окружающих. Постараться избегать ссор, а если это случилось, то как можно скорее направиться усилия на примирение и постараться не впадать в уныние.
Не верить языческим предрассудкам в этот день. Ведь следование суевериям еще сильнее вредит душе, а вокруг Троицы существует огромное количество примет.
В Троицу нельзя посещать кладбище - это праздник жизни и всех живых, а поминовение совершалось накануне - во Вселенскую Троицкую субботу. Посещение мест захоронения сегодня не будет способствовать радости и праздничному настроению, а потому воздержитесь сегодня от посещения могил.
Что также стоит избегать на день Троицы - превращение праздника в гулянку. Поскольку необходимо помнить, что в этот день нужно радоваться о Боге, а не стараться напиться или наедаться и пировать.
На Троицу многие остаются дома или выбираются на природу. В таком случае не стоит забывать о молитвах. Их существует несколько.