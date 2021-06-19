День медицинского работника - 2021: медики - герои пандемийного года. С праздником вас!
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День медицинского работника - 2021: медики - герои пандемийного года. С праздником вас!

4:20:216/19/2021Фото: pixabay
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Награду получить в этот день должны все, потому что труд медицинских работников был массовым. И многие подвергались риску очень серьезно во время борьбы с пандемией, но остались незамеченными.

Награду получить в этот день должны все

Ежегодно в каждое третье воскресенье месяца июня, весь медицинский персонал в больницах и поликлиниках отмечает свой профессиональный праздник - День медицинского работника. Это праздник не только врачей, но и медицинских сестер, санитарок, другого обслуживающего персонала, имеющего отношение к медицине. В 2021 году медики будут праздновать его 20 июня.

Лечение людей всегда считалось одной из самых почитаемых профессий. Каждодневная забота о здоровье населения, предупреждение болезней и возвращение к жизнедеятельности - все это делает медработников людьми общественного долга, который они исполнили и доказали во всей полноте свою значимость в период тяжелой ситуации в стране - во время пандемии коронавируса.

Награду получить в этот день должны все, потому что труд медицинских работников был массовым. И многие подвергались риску очень серьезно во время борьбы с пандемией, но остались незамеченными.

Поэтому единственное, что мы можем сделать - это проявить уважение за их самоотверженный труд, в их число входят ученые - медики, практикующие врачи, младшего и среднего медицинского персонала по сохранению здоровья и жизни людей.

В 2021 году праздник отмечается 20 июня во многих республиках бывшего СССР, в том числе на Украине, в Армении, Белоруссии, Молдавии. Традиционно, еще с советских времен, ведь он был учрежден указом Президиума Верховного в 1980 году.

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