День медицинского работника - 2021: медики - герои пандемийного года. С праздником вас!

Ежегодно в каждое третье воскресенье месяца июня, весь медицинский персонал в больницах и поликлиниках отмечает свой профессиональный праздник - День медицинского работника. Это праздник не только врачей, но и медицинских сестер, санитарок, другого обслуживающего персонала, имеющего отношение к медицине. В 2021 году медики будут праздновать его 20 июня.
Лечение людей всегда считалось одной из самых почитаемых профессий. Каждодневная забота о здоровье населения, предупреждение болезней и возвращение к жизнедеятельности - все это делает медработников людьми общественного долга, который они исполнили и доказали во всей полноте свою значимость в период тяжелой ситуации в стране - во время пандемии коронавируса.
Награду получить в этот день должны все, потому что труд медицинских работников был массовым. И многие подвергались риску очень серьезно во время борьбы с пандемией, но остались незамеченными.
Поэтому единственное, что мы можем сделать - это проявить уважение за их самоотверженный труд, в их число входят ученые - медики, практикующие врачи, младшего и среднего медицинского персонала по сохранению здоровья и жизни людей.
В 2021 году праздник отмечается 20 июня во многих республиках бывшего СССР, в том числе на Украине, в Армении, Белоруссии, Молдавии. Традиционно, еще с советских времен, ведь он был учрежден указом Президиума Верховного в 1980 году.