Приметы на скорое замужество на Руси: на что обязательно обращать внимание?
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Приметы на скорое замужество на Руси: на что обязательно обращать внимание?

10:20:166/19/2021Фото: pixabay
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Вечером выйдя на улицу и подойдя к окнам соседей, надо подслушать, что там говорят. Услышите веселый разговор - скоро свадьба, да и еще удачная и счастливая.

Несколько веков назад свадьба на Руси вбирала в себя главные и строгие ритуалы

Где еще, как не в России, имеется самое большое разнообразие традиций и обрядов, связанных со свадьбами. Несколько веков назад свадьба на Руси вбирала в себя главные и строгие ритуалы. И если какой-то из этих ритуалов не получался, то все расстраивались, поскольку такой брак считался неудачным. Многие и сейчас следуют старым традициям, но уже только ради забавы.

Особенную силу такие приметы имели на святые праздники. В самый темный час ночи, накануне Рождества, в дом приносили петуха и впускали в темную комнату. Если он подходил к столу - значит скоро появятся сваты, если убегал прочь - быть барышне без половины до конца года.

Вечером выйдя на улицу и подойдя к окнам соседей, надо подслушать, что там говорят. Услышите веселый разговор - скоро свадьба, да и еще удачная и счастливая. Если голоса громкие и там ругаются - будет тяжелая семейная жизнь, со скандалами и финансовыми проблемами.

Можно взять кольцо, напоминающее обручальное, кинуть его на пол и внимательно понаблюдать за ним. Если оно укатится в сторону двери - значит скоро девушка выйдет замуж, если - направится во внутрь дома - свадьбы до конца года точно не будет.

В стакан воды вбить белок от яйца и отправить в духовку. Если белок быстро поднимется в форме башенки - скоро девушка пойдет под венец, а останется на первоначальном уровне - до конца года придется ходить в девках.

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