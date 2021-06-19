Поставят ли видеокамеры в туалетах мэрии Бердска: Следить будут за чиновниками и посетителями
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Поставят ли видеокамеры в туалетах мэрии Бердска: Следить будут за чиновниками и посетителями

4:47:076/19/2021,Анастасия Солодкова
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Мэр Бердска полагает, что видеонаблюдение усилит безопасность в здании администрации и дисциплинирует сотрудников. Обещает конфиденциальность и соблюдение закона о персональных данных.

Против генплана
В конференц-зале мэрии Бердска, где бывает много народа и жаркие споры, уже установлены видеокамеры

Мэр Бердска Евгений Шестернин узаконил видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями городской администрации. Соответствующее постановление он подписал 15 июня 2021 года. Документ основан на законах о местном самоуправлении и противодействии терроризму.

Положение о видеонаблюдении в бердской мэрии вступает в действие с 1 июля 2021 года. При этом с каждым из работников администрации подпишут отдельное соглашение к трудовому договору. Они должны официально дать согласие на «слежку».

Для депутатов, членов территориальной избирательной комиссии и представителей управления гражданской защиты, которые тоже работают в здании мэрии, соглашение о видеонаблюдении носит рекомендательный характер. Контролировать исполнение постановления будет лично Шестернин.

Собственно, видеонаблюдение в администрации есть и сейчас. Возможно, освежают нормативную базу.

Безопасность и дисциплина

Новым положением установлено, что система видеонаблюдения в администрации является открытой, ведется с целью обеспечения безопасности сотрудников и посетителей, рабочего процесса и не может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке.

Она предназначена для «своевременного реагирования при возникновении предпосылок террористических актов, случаев экстремистских проявлений, предупреждения аварий, происшествий, чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования».

Кроме того, глава города полагает, что с помощью видеонаблюдения удастся поддерживать дисциплину и порядок, защитить сотрудников «от неблагоприятных воздействий», оперативно выявить опасные ситуации, минимизировать риски травматизма и порчи имущества, пресечь противоправные действия со стороны сотрудников и посетителей.

Для этого по всему зданию мэрии установят видеокамеры. Перечислено несколько мест, откуда будет вестись наблюдение. Это вход в горадминистрацию, серверная, холлы первого и второго этажей, коридоры (в том числе цокольного этажа), конференц-зал (где проводятся совещания и массовые мероприятия), общественная приемная в кабинете №4.

Постановлением мэр Шестернин обязал информировать работников и посетителей администрации о том, что они «потенциально могут попасть в зону видеонаблюдения». Это делается объявлениями перед входом на территорию, где снимают камеры, сообщением на собраниях и иными способами. При этом человеку дается право самому принимать решение, готов ли он стать объектом видеонаблюдения.

Мониторы с изображением с камер устанавливают в кабинете №1 мэрии, а также в холле. Стоит отметить, что все происходящее записывается на жесткий диск. Но записи долго не хранятся, а уничтожаются автоматически по мере заполнения памяти видеорегистратора.

Защита персональных данных

Особо отмечено в документе, что информация видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит перезаписи, редактированию, передачи третьим лицам. Исключения составляют случаи, когда запись может быть использована в качестве доказательства в суде какого-либо противоправного действия или для установления личности правонарушителя. Тогда информация с камер предоставляется по запросу служб и ведомств.

Ограничен круг лиц, имеющих доступ к видеозаписям. Это глава города, управделами и начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений и внутренней безопасности администрации. Они же владеют паролем — и больше никто.

В просмотре кроме них могу также участвовать сотрудники правоохранительных органов, спецслуб и сами изображенные на видео (или их законные представители). Запрещено выкладывать видеоматериалы в Сеть и на сервер администрации, а также обнародовать данные записей без письменного согласия изображенных на них персонажей.

Отслеживание сотрудников администрации на рабочих местах считаться обработкой персональных данных. Поэтому мэрия обязуется сохранять конфиденциальность и выполнять закон о персональных данных.

В мэрию по пропускам?

В здании мэрии периодически происходят скандалы, которые могут иметь судебные последствия. И речь идет не только о шумных участниках сессий или публичных слушаний, которых выводят из зала. В 2010 году один из посетителей отказался покидать здание мэрии по окончании рабочего дня. Он требовал предоставить его семье квартиру. А когда по вызову приехал наряд полиции, он напал на полицейского и ранил его ножом.

После этого в мэрии несколько раз обсуждали предложение сделать пропускной режим в администрации. Чиновникам выдать постоянные пропуска, посетителям — разовые. Тогдашний глава Бердска Илья Потапов поддержал идею ограничения свободного прохода в местный Белый дом.

- Пропускная система — это необходимая мера безопасности, - высказал свою точку зрения мэр. - В Новосибирске она уже введена. Такая система ни в коем случае не ограничивает доступ граждан к чиновникам администрации для решения каких-то своих вопросов и проблем. Просто она будет упорядочена.

Сообщение градоначальника вызвало неоднозначное мнение у сотрудников администрации. Приводили в пример Братск, где вообще убрали двери с чиновничьих кабинетов, чтобы сделать слуг народа еще более открытыми и доступными. Идея с пропускным режимом в Бердске так и не воплотилась. Впрочем, и двери оставили на своих местах.

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