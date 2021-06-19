Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 июня 2021 в России и мире

• Троицкая родительская суббота
• День спиртоглотов
• День наблюдения за облаками
• Всемирный день неспешной прогулки (World Sauntering Day)
• Всемирный день детского футбола (World Children`s Football Day)
• Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
• Международный день коробки (International Box Day)
• Международный день сёрфинга (International Surfing Day)
• День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского
• International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict
• Всемирный день жонглирования (World Juggling Day)
• Международный день вина «Шенен Блан» (International Drink Chenin Blanc Day)
• Всемирный день серповидноклеточной анемии (World Sickle Cell Day)
• Праздник Пименовской иконы Божией Матери
• День поцелуев (National Kissing Day) - Великобритания
• День мартини (National Martini Day) - США
• День кота Гарфилда (National Garfield the Cat Day) - США
• День «Больше никогда» (Never Again Day, Birthday of Jose Artigas) - Уругвай
• День посадки деревьев - Парагвай
• День труда (Labor Day) - Тринидад и Тобаго
• День освобождения рабов (День эмансипации, Freedom Day, Juneteenth) - США
• День памяти жертв Бендерской трагедии - ПМР
• День фермера - Украина
• День начала работы Ким Чен Ира в ЦК Трудовой партии - КНДР
• День конкурса криков (National Hollerin Contest Day) - США
• День независимости (Day of Independent Hungary) - Венгрия
• День часов (National Watch Day) - США
• День животных в кино (National Pets in Film Day) - США
• День операционной системы FreeBSD (National FreeBSD Day) - США
• День провинции Южный Суригао (Surigao del Sur Day) - Филиппины
• Именины у Виссариона, Елисея, Илариона, Ионы, Ефима, Паисия, Софрона, Архелаи, Фёклы, Сусанны
• Илларион Пропольник (Пришёл Илларион - дурную траву из поля вон)
Важные события
240 г до н.э.греческий ученый Эратосфен Киренский первым в мире измерил окружность и радиус Земли
1744 указом императрицы Елизаветы Петровны Троице-Сергиев монастырь возведён в почётное звание лавры.
1762 Российская империя заключила мирный договор с Пруссией.
1787 находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потёмкину титул князя Таврического.
1899 в России утверждён Монетный устав, завершение финансовой реформы С. Ю. Витте.
1919 в Советской России учреждён Государственный гидрологический институт.
1920 Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.
1937 стартовал рекордный перелёт из СССР в США через Северный полюс (Чкалов В. П.).
1991 завершился вывод советских войск из Венгрии.
1996 при выходе из здания правительства России задержаны шоу-мэн С. Лисовский и помощник Анатолия Чубайса А. Евстафьев с коробкой из-под ксерокса, в которой находились полмиллиона долларов.
1999 появилась первая версия онлайн-шутера Counter-Strike (1.0 Beta)
2010 открыты станции Достоевская и Марьина Роща Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend