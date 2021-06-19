Какой сегодня церковный праздник 19 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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19.06
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Какой сегодня церковный праздник 19 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:106/19/2021Фото: pxhere
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Начиная с этого праздника нельзя мести полы в доме, а на четвертый день обязательно нужно навести порядок.

церковь
Поста 19 июня нет

Православные праздники 19 июня

Суббота Троицкая
Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского
Преподобного Илариона Нового, игумена
Святителя Ионы
Преподобного Паисия Угличского, игумена

Народные праздники

Троицкая суббота

Это торжество приходится на 48 день после Пасхи. В православном календаре – это Вселенская родительская суббота, поминальный день.

В этот день люди отправляются на богослужения, после чего посещают могилы умерших родственников.

По народным традициям в этот праздник принято освящать травы, окуривать дома и животных, чтобы те не боялись грома.

Также существует традиция просить друг у друга прощения за совершенные проступки.

Начиная с этого праздника нельзя заметать в доме, а на четвертый день обязательно нужно навести порядок.

Молодым девушкам нельзя поодиночке купаться в водоемах или ходить в поле, иначе можно встретиться со злыми духами.

Ларион Пропольник

В этот народный праздник почитают память преподобного Илариона Нового, Далматского, игумена.

В эту пору люди начинают очищать землю от сорной травы. Считается, что эту работу лучше делать на убывающую луну, иначе сорняки снова быстро вырастут.

Также этот день считается благоприятным для того, чтобы рыть колодец или бурить скважину.

Восточный ветер сулит дождливое лето.

Приметы


  • Резко холодает – погода переменится к лучшему.
  • Колосья ржи или пшеницы начинают цвести с верхушки – к неурожаю хлеба, с середины – к среднему урожаю, с низа – к хорошему урожаю.
  • Пчелы роят на цветущих растениях – к ясному дню.
  • В поле сильно стрекочут кузнечики – погода будет хорошей.
  • Будет хорошая погода, если пчелы улетают в поле с утра.

Источник: my-calend

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