Аэропорт компенсирует пассажирам стоимость проезда до Новосибирска из Томска

В томском аэропорту предстоит реконструкция взлетно-посадочной полосы. Межрегиональные полеты будут ограничены на период со 2 августа по 25 сентября. Принимать самолеты в Томске будут лишь раз в неделю — в 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника. Внутренние рейсы частично перестанут осуществляться с 28 августа.
Пассажиров предупреждают о рейсах с уже распроданными билетами о горячей линии, на которой будут сообщать о возможности перелета. Замглавы региона Игорь Шатурный сообщил "РИА Томск", что компенсирует затраты на проезд рейсовыми автобусами из центра Томска до аэропорта «Толмачево» в Новосибирске. Для выплаты компенсации нужно будет предоставить документ, подтверждающий проезд.
Также в пресс-службе томского аэропорта сообщили, что со 2 по 28 августа без ограничений, не считая рейсов внутри региона – до Стрежевого, Каргаска, Нового Васюгана и Кедрового – также будут выполняться полеты в Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул и Белокуриху.
С 29 августа по 25 сентября данные рейсы также будут выполняться с 06:00 воскресенья до 09:00 понедельника.