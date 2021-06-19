Аэропорт компенсирует пассажирам стоимость проезда до Новосибирска из Томска
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Аэропорт компенсирует пассажирам стоимость проезда до Новосибирска из Томска

4:56:286/19/2021Фото: Удобно?
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В Томске начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Пассажирам, ранее купившим билеты, оплатят трансфер до столицы Сибири.

В Толмачево будут доставлять пассажиров из Томска

В томском аэропорту предстоит реконструкция взлетно-посадочной полосы. Межрегиональные полеты будут ограничены на период со 2 августа по 25 сентября. Принимать самолеты в Томске будут лишь раз в неделю — в 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника. Внутренние рейсы частично перестанут осуществляться с 28 августа.

Пассажиров предупреждают о рейсах с уже распроданными билетами о горячей линии, на которой будут сообщать о возможности перелета. Замглавы региона Игорь Шатурный сообщил "РИА Томск", что компенсирует затраты на проезд рейсовыми автобусами из центра Томска до аэропорта «Толмачево» в Новосибирске. Для выплаты компенсации нужно будет предоставить документ, подтверждающий проезд.

Также в пресс-службе томского аэропорта сообщили, что со 2 по 28 августа без ограничений, не считая рейсов внутри региона – до Стрежевого, Каргаска, Нового Васюгана и Кедрового – также будут выполняться полеты в Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул и Белокуриху.

С 29 августа по 25 сентября данные рейсы также будут выполняться с 06:00 воскресенья до 09:00 понедельника.

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