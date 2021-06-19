При обрушении в шахте погиб рабочий: Его завалило выбросом угольной массы в Кузбассе
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При обрушении в шахте погиб рабочий: Его завалило выбросом угольной массы в Кузбассе

5:50:336/19/2021Фото: Случайность или закономерность?
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Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, но добыча угля на предприятии продолжается.

В Кузбассе в шахте погиб рабочий

В субботу поступило сообщение о трагедии на шахте в Кузбассе. Выброс метана с последующим обрушением произошел в Кемеровской области на шахте «Анжерская-Южная», в результате один человек погиб и один пострадал.

«19  июня текущего года  около 9 часов 00  минут (местного времени) поступило сообщение, что в лаве шахты  «Анжерская-Южная» в Кемеровском муниципальном округе произошел  выброс угольной массы, 37-летний горнорабочий погиб», - сообщают в СУ СК РФ по Кемеровской области .

На месте работают следователи, которые проводят проверку причин гибели 37-летнего рабочего. В Ростехнадзоре сообщили, что на шахте должны были производить бурение разгрузочных скважин, для того, чтобы предотвратить динамические явления, однако, фактически, производилась выемка угля.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, но добыча угля на предприятии продолжается. В 2019 году на шахте уже происходило обрушение породы, когда погиб один рабочий. Из-за нарушения безопасности работа на шахте приостанавливалась, но после устранения возобновилась.

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