При обрушении в шахте погиб рабочий: Его завалило выбросом угольной массы в Кузбассе

В субботу поступило сообщение о трагедии на шахте в Кузбассе. Выброс метана с последующим обрушением произошел в Кемеровской области на шахте «Анжерская-Южная», в результате один человек погиб и один пострадал.
«19 июня текущего года около 9 часов 00 минут (местного времени) поступило сообщение, что в лаве шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровском муниципальном округе произошел выброс угольной массы, 37-летний горнорабочий погиб», - сообщают в СУ СК РФ по Кемеровской области .
На месте работают следователи, которые проводят проверку причин гибели 37-летнего рабочего. В Ростехнадзоре сообщили, что на шахте должны были производить бурение разгрузочных скважин, для того, чтобы предотвратить динамические явления, однако, фактически, производилась выемка угля.
Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, но добыча угля на предприятии продолжается. В 2019 году на шахте уже происходило обрушение породы, когда погиб один рабочий. Из-за нарушения безопасности работа на шахте приостанавливалась, но после устранения возобновилась.