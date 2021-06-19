Певица МакSим находится на ИВЛ в коме, сообщила ее представитель
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Певица МакSим находится на ИВЛ в коме, сообщила ее представитель

7:08:336/19/2021Фото: Лилия Шарловская /МК RU
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Марина Абросимова, более известная как певица с именем МакSим, находится в больнице Москвы с поражением легких в 40%.

Певицу ввели в кому, чтобы продолжить лечение

Марина Абросимова, более известная как певица с именем МакSим, находится в больнице Москвы с поражением легких в 40%. Ранее ей стало хуже и медики приняли решение ввести Марину в искусственную кому.

"Марина на ИВЛ, в искусственной коме. Тесты показывают отрицательно. Видимо, коронавирус, но по тестам - отрицательно", - сказала представитель.

По словам представителя, у 38-летней певицы очень низкое насыщение крови кислородом. Также она рассказала, что девушке пытались вводить кислород, но он не усваивался, легкие не прочищались. Подключение к аппарату ИВЛ стало единственным вариантом дыхания певицы, у которой не хватало кислорода для насыщения внутренних органов. Врачи дают позитивный прогноз по состоянию МакSим и разрабатывают ход лечения.

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