Фронтовые вилки, бриты и фляжки хранят в музее школы №11 Бердска: минуло 80 лет с начала Великой Отечественной войны - память о героях жива

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. 80 лет прошло с того страшного дня. На рассвете 22 июня в 3 часа 15 минут тысячи орудий и минометов германской армии открыли огонь по пограничным заставам СССР. Массированным воздушным ударам подверглись аэродромы, порты, железнодорожные узлы, пункты управления Красной Армии. Фашистская авиация бомбила советские города. Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. В полдень 22 июня 1941 года с радиообращением выступил нарком внутренних дел СССР Молотов, он объявил о нападении Германии. “ Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами,”- так заканчивалось обращение к советскому народу.
Долгих 1418 дней и ночей народы Советского Союза шли к Победе. Очень труден был этот путь. Государственную границу СССР от Черного до Баренцева моря охраняли 666 погранзастав, 485 из них подверглись нападению в первый день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отступила без приказа. И День Победы 9 мая 1945 года - священная дата, выстраданная страной, всем народом в тяжелейшей войне. Это день памяти и символ мужества и героизма наших солдат, спасших мир от фашизма.
В обычном небольшом школьном кабинете в бердской школе №11 создан и работает Музей боевой славы. Совершенно случайно “Курьер. Среда. Бердск” узнал о существовании этого музея. А познакомившись с руководителем музея, преподавателем истории Верой Кудашевой и попав на одно из мероприятий, проводимых в музее для школьников, мы решили, что бердчане должны узнать о замечательном учителе и ее учениках, которые скромно делают важное дело - сохраняют память о людях, отдавших свою жизнь на войне.
“Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих,” - эти слова из Евангелия написаны на кресте в парке Победы в Бердске. Праздничный салют в честь победителей гремит раз в год, а в тихом школьном музее память о наших героях живет каждый день. Здесь совсем немного места. На стенах - информация о войнах, в которых выпало сражаться советским и российским бойцам. За короткое время вспоминаешь и узнаешь всю историю второй мировой войны. И не только из печатных источников. В музее собраны живые свидетели той страшной войны - каски, шлем пилота, заржавевшие гранаты, даже предметы быта - вилка, бритва, которыми пользовались наши солдаты на фронте. Все эти предметы привезли в школьный музей участники поискового отряда, выезжавшие на поиски в районы кровопролитных боев и поднимавшие останки бойцов для перезахоронения со всеми воинскими почестями. Ведь война не окончена, пока не похоронен последний солдат. В школьном музее есть даже настоящий патефон.
- У нас пытались его починить мастера. Но там что-то совершенно сломано в пружине, не получилось, - рассказывает Вера Кудашева, руководитель музея.
В школьном музее много экспонатов, которые бережно сохраняет Вера Григорьевна. Вместе с учениками она подготовила и проводит тематические уроки по более чем 20 темам.
- Младшие классы очень любят, когда мы им рассказываем о животных, вместе с нашими бойцами принимавшими участие в боях. Внимательно первоклассники слушают рассказы о детях, убежавших на фронт, которые стали сыновьями полка и прошли войну наравне со взрослыми воинами, - говорит Вера Григорьевна.
Поводят уроки ученики Веры Кудашевой. Сегодня в музее детям рассказывают о начале Великой Отечественной войны. Рассказывают ученики 9 класса, сами ещё дети. Информация, слова, стихи подобраны так коротко и ярко, что шумная компания младших школьников затихла на первых строках стихотворения, которое читала Мария Низовцева. Дети слушали урок очень тихо, полчаса сидели, забыв обо всем.
Хочется сказать о ребятах, которые проводят уроки в музее. Ученик 9 класса Дмитрий Газизов не просто пересказывает факты, а как будто переживает события сам. Его рассказ - от души и сердца. Дмитрий и рассказывает о событиях, и показывает слайды на экране, наглядно иллюстрируя урок.
Мария Низовцева замечательно читает стихи, наверное ее талант заметили бы в театральном училище, очень искренне Мария рассказывает о воинах, участниках Отечественной войны, о тех, кто не вернулся с полей сражений и тех, кто ковал Победу в тылу. Кажется, она знала этих людей, ее рассказ не отвлеченная история, а прошедшая через сердце. Когда о героях говорит эта девушка, понимаешь, что память будет жить всегда.
Конечно, большая заслуга в этом автора уроков, преподавателя Веры Кудашевой, материал подобран уникальный и интересный. Но Дмитрий и Мария большие молодцы, и школа может ими гордиться.
- Ребята очень ответственные, готовятся и выступают всегда с душой. Им можно доверить любое важное дело, - говорит Мария Григорьевна о своих учениках.
В музее есть небольшие экспозиции, посвященные участникам современных военных действий - в Афганистане и Чечне. Когда держишь в руках пробитую в боях в Чечне пластину бронежилета, которую передал в музей участник двух чеченских войн Петр Суховей, чувствуешь холод металла и холод по спине, понимаешь цену жизни.
После урока памяти, проведенного Дмитрием Газизовым и Марией Низовцевой для детей, после посещения музея, который живёт благодаря замечательному педагогу Вере Кудашевой, очень хочется надеяться, что все войны останутся в прошлом. Мы будем помнить и гордиться подвигом наших солдат, отдавших жизнь за нас, чтобы мы видели это мирное небо и берегли мир.
Директор школы №11 Николай Репренцев показал холл, где проводят торжественные линейки и награждают учеников. На стене - три портрета выпускников школы №11.
Андрей Сизиков, Сергей Шурмелев, Дмитрий Сяськин. Выпускники школы. Наши современники, герои, погибшие в боях в Афганистане и в Чечне. “Вы - гордость России. Вы - Родины честь!”- эти слова и фамилии героев, вышедших из стен родной школы запомнят все выпускники 11 школы на всю жизнь, стараясь строить свою жизнь за себя и за тех парней, не вернувшихся в родной город и школу.
Много слов благодарности за помощь сказала руководитель музея Андрею Некрасову, депутату и преподавателю 11 школы.
Музей боевой славы школы №11 очень нужен школе и городу. Один день, проведенный в музее, переворачивает жизнь. В маленьком школьном кабинете понимаешь, что жизнь бесценна, а память очень нужна нашим детям, чтобы они жили, не зная войн и бед.