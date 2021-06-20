В Москве полицейский покончил жизнь самоубийством на посту у здания посольства Туркменистана
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В Москве полицейский покончил жизнь самоубийством на посту у здания посольства Туркменистана

4:15:116/20/2021Фото: стоп-кадр с видео
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Тело полицейского нашли очевидцы. Причины суицида устанавливаются.

На место происшествия приехали другие полицейские
На место происшествия приехали другие полицейские
В Москве дежурный сотрудник полиции покончил с собой на посту у здания посольства Туркменистана, сообщили в ГУ МВД по столице.
Сообщается, что инцидент произошел 20 июня 2021 около 05:02 в пункте постовой охраны в Филипповском переулке, 22. Тело полицейского нашли очевидцы. Причины суицида устанавливаются. Проводится проверка.
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