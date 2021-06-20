Новые ограничения вводят в Санкт-Петербурге с 21 июня 2021. Полный список запретов
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Новые ограничения вводят в Санкт-Петербурге с 21 июня 2021. Полный список запретов

2:45:026/20/2021Фото: pixabay
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Число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади с 20 июня решено ограничить с 5 тыс. до 3 тыс. человек, а допустимую заполненность фан-зоны тематического парка в спортивном комплексе «Юбилейный» — до 1 тыс. человек.

Новые ограничения вводят с 21 июня
Новые ограничения вводят с 21 июня
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Санкт-Петербурге с 21 июня введут новые ограничения из-за жуткого распространения коронавирусной инфекции. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Соответствующие изменения в постановление правительства города от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача.

Что изменится

Число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади с 20 июня решено ограничить с 5 тыс. до 3 тыс. человек, а допустимую заполненность фан-зоны тематического парка в спортивном комплексе «Юбилейный» — до 1 тыс. человек.

С 21 июня запрещается доступ горожан и гостей города в аквапарки и на аттракционы. Кроме того, на мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается профильным комитетом, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за три дня до дня проведения мероприятия. Общее количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 500 человек.

С 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет проверять на соответствие стандарту безопасной деятельности, который в обновленной форме представит до 21 июня комитет по транспорту.

Напомним, власти Санкт-Петербурга обязали вакцинировать от коронавируса 65% госслужащих в городе до 15 августа. Власти порекомендовали руководителям хозяйствующих субъектов региона провести разъяснительную работу среди своих сотрудников по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, а также предоставлять сотрудникам, уже сделавшим прививку, дополнительный день отдыха после для вакцинации с сохранением среднего заработка.

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