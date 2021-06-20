Зараженных коронавирусом 17 611 россиян нашли за сутки на 20 июня 2021

В России за последние 24 часа выявили 17 611 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием 20 июня.
Отмечается, что за последние сутки от коронавируса умерли 450 россиян, полностью выздоровели 8 629 человек.
Наибольшее число случаев заболевания за последние сутки зафиксировали в Москве - 8 305, Московской области - 1638 и Санкт-Петербурге - 1 019.
Стоит отметить, что за все время пандемии коронавируса в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 пациента.