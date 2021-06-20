Зараженных коронавирусом 17 611 россиян нашли за сутки на 20 июня 2021
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Зараженных коронавирусом 17 611 россиян нашли за сутки на 20 июня 2021

3:24:046/20/2021Фото: pixabay
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За последние сутки от коронавируса умерли 450 россиян, полностью выздоровели 8 629 человек.

Число заболевших растет
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В России за последние 24 часа выявили 17 611 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием 20 июня.

Отмечается, что за последние сутки от коронавируса умерли 450 россиян, полностью выздоровели 8 629 человек.

Наибольшее число случаев заболевания за последние сутки зафиксировали в Москве - 8 305, Московской области - 1638 и Санкт-Петербурге - 1 019.

Стоит отметить, что за все время пандемии коронавируса в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 пациента.

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