В Новосибирске сняли видео с высоты птичьего полета над взорвавшейся газовой АЗС 14 июня 2021
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В Новосибирске сняли видео с высоты птичьего полета над взорвавшейся газовой АЗС 14 июня 2021

3:15:226/20/2021Фото: Новосибирский аэроклуб
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Новосибирцы поднялись в воздух и сняли на видео то, что осталось после взрыва на АГЗС.

Новосибирцам показали, что осталось от заправке после пожара

Руины, оставшиеся после взрывов и пожара на заправке «Еврогаз», смогли снять с легкомоторного самолета жители Новосибирска.

14 июня вечером на Гусинобродском шоссе произошло несколько взрывов, после которых начался пожар. Более шести часов продолжалось тушение возгорания. Причиной стало незаземление газовоза во время слива топлива.

По официальным данным, в пожаре пострадали 33 человека, 6 пациентов находятся в реанимации. В настоящее время в больницах остаются 16 человек.

После происшествия были задержаны директор и инженер АГЗС, в процессе расследования в работе предприятия были обнаружены серьезные нарушения.

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