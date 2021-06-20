В Новосибирске сняли видео с высоты птичьего полета над взорвавшейся газовой АЗС 14 июня 2021

Руины, оставшиеся после взрывов и пожара на заправке «Еврогаз», смогли снять с легкомоторного самолета жители Новосибирска.
14 июня вечером на Гусинобродском шоссе произошло несколько взрывов, после которых начался пожар. Более шести часов продолжалось тушение возгорания. Причиной стало незаземление газовоза во время слива топлива.
По официальным данным, в пожаре пострадали 33 человека, 6 пациентов находятся в реанимации. В настоящее время в больницах остаются 16 человек.
После происшествия были задержаны директор и инженер АГЗС, в процессе расследования в работе предприятия были обнаружены серьезные нарушения.