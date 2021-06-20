Обряд на исполнение желаний и запуск перемен в жизнь в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
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Обряд на исполнение желаний и запуск перемен в жизнь в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года

4:20:236/20/2021Фото: pxhere
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Не забудьте провести день в хорошем настроении, в светлых и ярких одеждах, благоприятно носить сегодня золотые украшения и к этому дню прийти без негативных мыслей и обид.

девушка, венок
21 июня будет самый длинный день в году

Самый продолжительный световой день в 2021 году наступит 21 июня. Это день летнего солнцестояния. И в этом году она начнется очень рано - в 3.32 по времени столицы России.

Солнце в этот день поднимется в самую свою высокую точку - отойдет от земли на самое дальнее расстояние и случится это в созвездии Рака.

Ночь, соответственно, будет самой короткой. Этот момент в астрономии считается началом астрономического лета - вся природа достигает к этому дню своего самого сильного и мощного расцвета.

Издавна этот день наделяли особыми магическими свойствами и наши предки считали, что именно сегодня можно загадывать свои заветные желания, потому что природная энергетика очень положительно влияет на наши мысли и их восприятие Вселенной.

Для того, чтобы исполнить свое желание, нужно отправиться на сбор цветов и душистых трав для венка. Выбирайте те, которые запали вам в душу, которые очень понравились. Пока собираете цветы и травы, вплетайте их в венок. А в процессе думайте о своем желании. Продумывайте все до мелких деталей. Сегодня это принято называть визуализацией - чем подробнее вы представите исполнение вашего желания, тем лучше.

Когда венок будет готов, носите его весь день, не снимая. А вечером положите его у изголовья кровати и ложитесь спать.

Если вам нужны кардинальные перемены в жизни, можно провести интересный ритуал переворачивания предметов в доме. Нужно перевернуть вверх дном все, что позволяет это сделать. Это могут быть стулья, посуда, картины. Оставьте все перевернутым, а на утро все верните в исходное положение.

Положительные перемены не заставят себя долго ждать.

Не забудьте провести день в хорошем настроении, в светлых и ярких одеждах, благоприятно носить сегодня золотые украшения и к этому дню прийти без негативных мыслей и обид.

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