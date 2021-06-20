Водитель на Subaru Impreza влетел в фуру MAN в Новосибирске. Смотрите видео с искореженной иномаркой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Водитель на Subaru Impreza влетел в фуру MAN в Новосибирске. Смотрите видео с искореженной иномаркой

4:00:066/20/2021Фото: АСТ 54
0

Одного человека из легкового автомобиля увезла скорая помощь в тяжелом состоянии.

ДТП произошло 20 июня

На Гусинобродском шоссе в районе остановки «Зеленодолинская» произошла жесткая авария с участием фуры MAN. Универсал Subaru Impreza превратился в консервную банку.

Известно, что водитель Субару врезался в стоявший грузовик, одного человека из легкового автомобиля увезла скорая помощь в тяжелом состоянии.

— Возле дома на Гусинобродском шоссе, 106 грузовой автомобиль MAN совершил столкновение с Subaru, который двигался в попутном направлении. Пострадал один человек из легкового автомобиля, он доставлен в больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 20 июня.

Печальная весть: не стало известного актера России Егорова
Адвокат рассказала, какими выходками Гвердцители изводит соседей
«Расправой» над украинцами: Тимошенко сделала громкое заявление
Раскрыты причины заболевания COVID-19 после вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Больше нет сил»: экс-жена Аршавина простилась со всеми
СМИ: В мире нашли замену российской нефти
Ушёл из жизни звезда «Убойной силы»
Стало известно, кто плыл за лодкой Аксенова
фураДТПавария
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кошмар?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Топором зарубила заснувшего любимого вышедшая из тюрьмы супруга
    3:47:35 6/20/2021
    Топором зарубила заснувшего любимого вышедшая из тюрьмы супруга
    Толпа из ста желающих проверить себя на антитела коронавируса в Омске попала в Сеть
    3:34:20 6/20/2021
    Толпа из ста желающих проверить себя на антитела коронавируса в Омске попала в Сеть
    Зараженных коронавирусом 17 611 россиян нашли за сутки на 20 июня 2021
    3:24:04 6/20/2021
    Зараженных коронавирусом 17 611 россиян нашли за сутки на 20 июня 2021
    Троицкая седмица 2021: Дата, обычаи, запреты
    3:20:49 6/20/2021
    Троицкая седмица 2021: Дата, обычаи, запреты
    В Новосибирске сняли видео с высоты птичьего полета над взорвавшейся газовой АЗС 14 июня 2021
    3:15:22 6/20/2021
    В Новосибирске сняли видео с высоты птичьего полета над взорвавшейся газовой АЗС 14 июня 2021
    БердскФронтовые вилки, бриты и фляжки хранят в музее школы №11 Бердска: минуло 80 лет с начала Великой Отечественной войны - память о героях жива
    2:59:32 6/20/2021
    Фронтовые вилки, бриты и фляжки хранят в музее школы №11 Бердска: минуло 80 лет с начала Великой Отечественной войны - память о героях жива
    Новые ограничения вводят в Санкт-Петербурге с 21 июня 2021. Полный список запретов
    2:45:02 6/20/2021
    Новые ограничения вводят в Санкт-Петербурге с 21 июня 2021. Полный список запретов
    Семьям погибших и пострадавших при падении самолета L-410 в Кузбассе выплатят деньги
    2:26:07 6/20/2021
    Семьям погибших и пострадавших при падении самолета L-410 в Кузбассе выплатят деньги
    Сегодня День отца: как поздравить 20 июня главу семьи и отца ваших детей
    2:20:31 6/20/2021
    Сегодня День отца: как поздравить 20 июня главу семьи и отца ваших детей
    В Москве подросток получил тяжелое поражение легких из-за вейпа и новой болезни EVALI
    2:19:29 6/20/2021
    В Москве подросток получил тяжелое поражение легких из-за вейпа и новой болезни EVALI