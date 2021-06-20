Водитель на Subaru Impreza влетел в фуру MAN в Новосибирске. Смотрите видео с искореженной иномаркой

На Гусинобродском шоссе в районе остановки «Зеленодолинская» произошла жесткая авария с участием фуры MAN. Универсал Subaru Impreza превратился в консервную банку.
Известно, что водитель Субару врезался в стоявший грузовик, одного человека из легкового автомобиля увезла скорая помощь в тяжелом состоянии.
— Возле дома на Гусинобродском шоссе, 106 грузовой автомобиль MAN совершил столкновение с Subaru, который двигался в попутном направлении. Пострадал один человек из легкового автомобиля, он доставлен в больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 20 июня.