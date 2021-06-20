Топором зарубила заснувшего любимого вышедшая из тюрьмы супруга

В Забайкальском крае предъявлено обвинение 33-летней женщине, жительнице села Калга Калганского района. Ей инкриминируют убийство. Как выяснили следователи, в ночь на 17 июня женщина убила своего 45-летнего сожителя.
При этом убийство произошло после того, как влюбленные поссорились во время застолья. Женщина подождала, когда сожитель заснет, а потом не менее семи раз ударила его топором. Мужчина от полученных рубленных ран умер на месте.
Женщину задержали, она призналась следователям в убийстве. В ходе проверки показаний на месте обвиняемая подробно рассказала, как она расправилась с любимым. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечается, что убийца ранее привлекалась к уголовной ответственности и освободилась из мест лишения свободы всего около месяца назад.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.