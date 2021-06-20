Троицкая седмица 2021: Дата, обычаи, запреты
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Троицкая седмица 2021: Дата, обычаи, запреты

3:20:496/20/2021Фото: Flickr
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Святой Дух, как третья ипостась Бога - это великий подарок Господа всем людям и всей земле. Им наполнено все вокруг нас. Об этом нужно не забывать всю Троицкую седмицу.

храм
Попразднование Троицы длится 7 дней

Троица или Пятидесятница, отмечаемая сегодня, 20 июня 2021 года, относится к самым крупным праздникам православной церкви, называемым двунадесятыми. Их всего 12, но Троица стоит по важности на третьем месте после Рождества Христова и Пасхи.

Поскольку праздник такой крупный, то его празднование не ограничивается одним днем. Попразднование длится целую неделю, после которой всегда начинается Петров пост.

В этом году Троицкая седмица продлится с 21 по 28 июня.  Начинается она с праздника с названием Духов день. Это всегда понедельник. В этот праздник люди часто отправляются к святым источникам, памятуя о том, что схождение Святого Духа явилось людям в разных событиях, но никогда это не проявлялось в виде чего-то страшного, например грома или грозы, Святой Дух явился в виде ласковых не обжигающих языков пламени, легкого дуновения ветра.

Святой Дух, как третья ипостась Бога - это великий подарок Господа всем людям и всей земле. Им наполнено все вокруг нас. Об этом нужно не забывать всю Троицкую седмицу.

Есть ли пост?

Троицкая седмица называется сплошной, а это означает, что соблюдение обычного поста по средам и пятницам запрещено. В течение всех семи дней поста не будет. Эта седмица является некоей подготовкой к началу Петрова поста. Есть можно все.

Но несмотря на отсутствие постных дней причащение в церкви все равно проводится. Но священники призывают не принимать пищу перед причащением хотя бы с полуночи.

Что нельзя в Троицкую седмицу?

С Троицей и ее празднованием тесно переплелись во многих регионах России языческие славянские традиции, которые соблюдались славянами в честь Русальной недели. Конечно, православным соблюдать все эти традиции и проводить языческие ритуалы строго запрещено.

Также существует поверье, что все 7 дней после Троицы нельзя работать на земле, то есть в огородах. Мол, земля должна в эти дни отдыхать. Но это тоже не является православными требованиями, а лишь языческими правилами. Их не нужно придерживаться - вы можете спокойно работать, не опасаясь никакой кары небесной. Труд еще никогда и никому не был во вред.

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традициипраздникиТроицкая седмица. Петров пост
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