Толпа из ста желающих проверить себя на антитела коронавируса в Омске попала в Сеть

В группе ВКонтакте появились фотографии , сделанные в Клиническом диагностическом центре Омска. По утверждению автора снимка, все ожидающие пришли сдать кровь на антитела.
«Вы стоите в очереди из 100 с небольшим человек. Социальная дистанция? Здесь про это не слышали», — прокомментировал ситуацию автор, опубликовавший в «Омск Live» пост.
В региональном Минздраве обратили внимание на огромное скопление людей. В ведомстве рекомендовали омичам выбирать время для сдачи анализов.
«Обращаем внимание пациентов, что процедурный кабинет работает в 2 смены. Рекомендуем выбирать вечерние часы, когда количество пациентов значительно меньше», — отметили в ведомстве.