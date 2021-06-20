Толпа из ста желающих проверить себя на антитела коронавируса в Омске попала в Сеть
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Толпа из ста желающих проверить себя на антитела коронавируса в Омске попала в Сеть

3:34:206/20/2021Фото: Скриншот Омск Live
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Массовая сдача крови на титры зафиксирована в Омске. Очередь в КДЦ стала предметом обсуждения в соцсетях.

В Омске желающие сдать кровь образовали огромную очередь

В группе ВКонтакте появились фотографии , сделанные в Клиническом диагностическом центре Омска. По утверждению автора снимка, все ожидающие пришли сдать кровь на антитела.

«Вы стоите в очереди из 100 с небольшим человек. Социальная дистанция? Здесь про это не слышали», — прокомментировал ситуацию автор, опубликовавший в «Омск Live» пост.

В региональном Минздраве обратили внимание на огромное скопление людей. В ведомстве рекомендовали омичам выбирать время для сдачи анализов.

«Обращаем внимание пациентов, что процедурный кабинет работает в 2 смены. Рекомендуем выбирать вечерние часы, когда количество пациентов значительно меньше», — отметили в ведомстве.

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