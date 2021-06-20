Дизайнерские открытки с Днём отца 20 июня 2021 года и поздравления для лучших пап

Отец — святое слово,
Для нас оно не ново.
В жизни роль отца важна
Всем любовь отца нужна.
«Папа!» — дружно говорим,
Мы тебя благодарим.
Дня не мыслим без отца,
«Ты — глава!» — стучат сердца.
Знаем точно — наш отец
В любой задаче — молодец.
Мы с тебя пример берем
По пути добра идем!
Как думаете, сложно быть отцом,
Носить велосипеды за ребенком,
Играть мячом в футбол и волейбол,
В костюме быть на новогодней елке?
Отец — глава семьи, пример для всех,
Бывает строгим он иль очень милым.
Я пожелаю счастья без помех,
И послушания детей любимых.
Я сегодня просыпаюсь
Чуть помятая с лица.
Я забыла ненароком,
Что сегодня день отца.
Я хочу поздравить папок —
Тех кто есть, кто будет впредь...
И пусть летит дырявый тапок —
Не серчай, от сердца ведь.
Всем отцам желаю ЗДРАВЬЯ
И ТЕРПЕНИЯ во всём,
Чтобы Вас хранила МУДРОСТЬ
И ВЕСЁЛЫМ был Ваш дом:
Ведь ответственность большая
Прикоснулась до сердец...
Ты ВЧЕРА был шалопаем,
А сегодня ты — ОТЕЦ!
***
Папа мудрый, папа сильный,
Папа — друг надежный мой.
Жду, когда освободишься
И приедешь ты домой.
Я прочту стихотворенье,
Чтоб поздравить от себя.
Я хочу, чтобы ты был весел,
Улыбнулся мне любя.
Будь здоровым и счастливым,
Воплотятся пусть мечты.
Знай, всегда повсюду в жизни
Мне примером будешь ты.
Источник: pozdravok.ru