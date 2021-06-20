Дизайнерские открытки с Днём отца 20 июня 2021 года и поздравления для лучших пап
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дизайнерские открытки с Днём отца 20 июня 2021 года и поздравления для лучших пап

1:10:066/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В 2021 году День отца выпал на 20 июня.

День отца

Отец — святое слово,
Для нас оно не ново.
В жизни роль отца важна
Всем любовь отца нужна.

«Папа!» — дружно говорим,
Мы тебя благодарим.
Дня не мыслим без отца,
«Ты — глава!» — стучат сердца.

Знаем точно — наш отец
В любой задаче — молодец.
Мы с тебя пример берем
По пути добра идем!

День отца

Как думаете, сложно быть отцом,
Носить велосипеды за ребенком,
Играть мячом в футбол и волейбол,
В костюме быть на новогодней елке?

Отец — глава семьи, пример для всех,
Бывает строгим он иль очень милым.
Я пожелаю счастья без помех,
И послушания детей любимых.

День отца

Я сегодня просыпаюсь
Чуть помятая с лица.
Я забыла ненароком,
Что сегодня день отца.

Я хочу поздравить папок —
Тех кто есть, кто будет впредь...
И пусть летит дырявый тапок —
Не серчай, от сердца ведь.

Всем отцам желаю ЗДРАВЬЯ
И ТЕРПЕНИЯ во всём,
Чтобы Вас хранила МУДРОСТЬ
И ВЕСЁЛЫМ был Ваш дом:

Ведь ответственность большая
Прикоснулась до сердец...
Ты ВЧЕРА был шалопаем,
А сегодня ты — ОТЕЦ!

***

Папа мудрый, папа сильный,
Папа — друг надежный мой.
Жду, когда освободишься
И приедешь ты домой.

Я прочту стихотворенье,
Чтоб поздравить от себя.
Я хочу, чтобы ты был весел,
Улыбнулся мне любя.

Будь здоровым и счастливым,
Воплотятся пусть мечты.
Знай, всегда повсюду в жизни
Мне примером будешь ты.

Источник: pozdravok.ru

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
На Троицу нужно обязательно успеть сделать это
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
19 июня: что никогда нельзя делать в родительскую субботу
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Врач объяснил, почему заболевают COVID после вакцины
праздникпоздравленияпраздникидень отцаоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    От чего умерла Валентина Легкоступова?
    1:00:23 6/20/2021
    От чего умерла Валентина Легкоступова?
    Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?
    12:20:23 6/20/2021
    Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?
    С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
    11:50:12 6/19/2021
    С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
    Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?
    11:20:21 6/19/2021
    Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?
    Приметы на скорое замужество на Руси: на что обязательно обращать внимание?
    10:20:16 6/19/2021
    Приметы на скорое замужество на Руси: на что обязательно обращать внимание?
    Жесткий локдаун вводится с 21 июня в Санкт-Петербурге: для кого обязательная вакцинация и как пройдут "Алые паруса"
    9:55:15 6/19/2021
    Жесткий локдаун вводится с 21 июня в Санкт-Петербурге: для кого обязательная вакцинация и как пройдут "Алые паруса"
    Детальный гороскоп для 12 знаков зодиака с 21 по 27 июня 2021 года в ретроградном Меркурии и Солнцестоянии
    9:44:15 6/19/2021
    Детальный гороскоп для 12 знаков зодиака с 21 по 27 июня 2021 года в ретроградном Меркурии и Солнцестоянии
    Жениться только со справкой о ковид-вакцинации или отрицательным ПЦР разрешили в одном из регионов России
    9:24:57 6/19/2021
    Жениться только со справкой о ковид-вакцинации или отрицательным ПЦР разрешили в одном из регионов России
    Магнитная буря в июне 2021 затронет всех: Как избежать тяжелых последствий?
    9:20:19 6/19/2021
    Магнитная буря в июне 2021 затронет всех: Как избежать тяжелых последствий?
    Каковы шансы умереть при коронавирусе: 1 к 30, если нет прививки, заявил иммунолог
    9:04:05 6/19/2021
    Каковы шансы умереть при коронавирусе: 1 к 30, если нет прививки, заявил иммунолог