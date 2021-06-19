Каковы шансы умереть при коронавирусе: 1 к 30, если нет прививки, заявил иммунолог

При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30, сообщил URA.RU аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
- Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше, если вы не привиты и заболели COVID-19, то у вас шанс умереть 1 к 30, - сказал доктор.
По его мнению, после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она поможет избежать осложнений.
-Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет, - говорит Болибок.
Так же высказался об индийском штамме вируса: все мировые вакцины работают против него, но их эффективность падает с 90% до 70%.
-То есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет.