От чего умерла Валентина Легкоступова?

Валентина Легкоступова, которая была известна в качестве эстрадной исполнительницы, ушла на тот свет в августе 2020 года. Касательно ее смерти ходило много предположений, некоторые считали, что она была насильственной. О том, что стало причиной смерти знаменитой певицы - в нашем материале.
Незадолго до трагической кончины Валентина Легкоступова попала в реанимацию из-за черепно-мозговой травмы неизвестного происхождения. Певица находилась в коме, после чего скоропостижно скончалась. Отмечалось, что в момент госпитализации на ее теле было много синяков и ушибов, из-за чего в прессе и появилась версия о том, что исполнительницу песни “Ягода-малина” убили. Муж Легкоступовой, Юрий Фирмов, с которым она связала себя узами брака за месяц до трагедии, отмечал, что подобные травмы были ею получены в результате случайного падения в ванной, несмотря на это, его самого заподозрили в причастности к ее гибели.
По некоторым данным, до трагедии мужа и жену поместили в наркологическую клинику, потому что они долго не выходили на связь и у обоих были проблемы с алкоголем. По другим данным, дочь исполнительницы Аннета нашла ее дома без сознания с травмой головы, при этом муж был сильно пьян. Дочь вызвала скорую помощь, и Легкоступову отвезли сначала в наркологическую больницу, потом ей сделали операцию, но уже в другой клинике. Певица впала в кому и позже скончалась. Причем в прессе отмечалось, что Фирсов из “наркологички” сбежал.
Родственники Валентины Легкоступовой, в частности, ее дочь были уверены, что виновник трагедии - муж звезды. Они отмечали, что, если бы он смог раньше вызвать медиков, то этого бы не случилось. Юрий Фирсов все обвинения отрицал, много раз заявляя, что произошедшее - случайность. Несмотря на это, его неоднократно допрашивали сотрудники правоохранительных органов.
В итоге, в марте этого годы были обнародованы результаты посмертного исследования певицы. Судмедэксперты сделали вывод о том, что причиной смерти стала - полиорганная недостаточность, то есть острый ответ организма на стрессовую ситуации, например, травму. В случае с Легкоступовой причиной стала травма головного мозга. Кроме этого, на кончину певицы повлияли хронические заболевания. Известно, что она много лет злоупотребляла алкоголем и до этого инцидента уже помещалась в реабилитационную клинику. Смерть признали ненасильственной.
Валентина Легкоступова стала широко известна на территории бывшего СССР в 80-е годы, когда исполнила свой главный хит под названием “Ягода-малина”. В начале 2000-х ей присвоили звание Заслуженной артистки России. По информации в СМИ, двоим детям Легкоступовой от предыдущих браков не удалось выстроить положительные отношения с новым избранником исполнительницы, с которым она познакомилась онлайн. Как отмечал сын, Фирсов мог проявлять агрессию и чуть ли не выживал его из собственного дома. По словам наследника певицы, отчим угрожал ему ножом.