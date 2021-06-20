Любящих хаос и неприятности знаков зодиака назвали астрологи

Вы узнаете самые хаотичные знаки зодиака, когда их видите.
Хаос для меня звучит как теория, что-то связанное с квантовой физикой и всем остальным, что никто не понимает.
Но что такое хаос, когда он доведен до уровня того, что может быть в нашей жизни?
Хаос в нашей повседневной жизни - это смятение, ухудшение, ужас, непонимание и расстройство, пишет https://www.yourtango.com
И это то, что слишком хорошо знают самые хаотичные знаки зодиака в астрологии.Есть ли что-нибудь положительное в хаосе? Настоящий хаос не является положительным или отрицательным; это случайно и взрывоопасно.
Но может ли хаос быть тем, что человеческое существо может контролировать или вызвать? Да. А для некоторых, вызывая хаос, наблюдать его в действии - это кайф.
Возможно, некоторые люди любят хаос, потому что интересно делать ставки на то, насколько что-то может пойти не так.
Люди, которые блефуют, вызывают хаос. Люди, которые намеренно не прислушиваются к хорошим советам, любят хаос.
Почему кому-то может понравиться такая вещь? Потому что они любят смотреть на суматоху, как на развлечение.
Человек, любящий хаос, - это человек, который любит наблюдать за неприятностями в действии. Они редко привязаны к результату; они хотят только увидеть взрыв.
Мы сложные существа, люди. Нас даже можно считать хаотичными.
Какие знаки зодиака любят хаос?
1. Скорпион (23 октября - 21 ноября)Скорпион такой хаотичный - хаотичное зло, если быть точным. Как самый хаотичный знак, эти нарушители спокойствия любят создавать хаос и неприятности.
Скорпион не только любит хаос, но и хочет, чтобы вы знали, что он ему тоже нравится. Любить хаос и нести его людям - вот чего можно ожидать от Скорпиона.
Да, они очень умны и очень любвеобильны, но они худшие манипуляторы на земле, и делают это с помощью лжи, соблазнов, обещаний богатства ... и еще большей лжи.
Где они создают худший хаос? Влюблен. И им все равно. Им все равно, подписались ли вы из-за большой любви и закончили ли вы с разбитым сердцем хаосом. Это их визитная карточка. Им это нравится.
2. Лев (23 июля - 22 августа)Импульсивный Лев развеивает осторожность и делает то, что хочет, и когда хочет, независимо от последствий. Это хаос в действии.
Лев упрям и эгоистичен, и они должны добиваться своего. Что ж, в мире фантазий это все хорошо, но в реальном мире не всегда получается получить то, что хочешь.
К сожалению, Лев не принимает во внимание это рассуждение и пробивается, пока не получит то, что хочет, что, несомненно, вызывает хаос.
А хаос вызывает замешательство, обиду, неуверенность и массу других вещей, на которые Лео не мог наплевать. Они вызывают хаос из-за острых ощущений всего этого.
Излишне говорить, что создавать хаос - одно из их любимых занятий.
3. Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецы делают что-то, «просто чтобы посмотреть, что произойдет». Их не волнует, как все это обернется, а только то, сколько проблем и безумия может быть причинено в данный момент.
Хаос заставляет Близнецов чувствовать себя живыми. Они будут тренировать отношения за секунды просто потому, что они делают такой неправильный выбор, но этот выбор выкован в огне хаоса.
Близнецы понятия не имеют, что делают; они называют это отсутствие заботы «жить настоящим моментом», но на самом деле их действия - это все время хаос.
Хаос - это способ Близнецов не общаться с реальностью. Причинять неприятности и хаос - их хобби.
4. Дева (23 августа - 22 сентября)Дева ненавидит хаос, но это не мешает им создавать его ежедневно. Поскольку они так любят помешивать, можно посмотреть на них и заявить, что они абсолютно обожают хаос.
На самом деле происходит то, что Дева всегда считает, что они правы, несмотря ни на что.
Они также безумно обижаются на любого, кто с ними не согласен, и, чтобы доказать свою правоту, они создают целую выдумку лжи, чтобы привлечь вас на их сторону.
Когда ложь обнаруживается, наступает хаос. Вы никогда не можете доверять Деве.
Их воля быть правыми перевешивает их волю быть правдивыми, и это сценарий, созданный из чистого хаоса.
5. Телец (20 апреля - 20 мая)Хаос для Тельца - это просто еще один день. Телец любит веселиться; им нравится безумие, связанное с наркотиками, музыкой, быстрыми автомобилями и нелегальным бизнесом.
Неудивительно, что они так любят хаос. Хаос представляет собой отсутствие контроля, неконтролируемые обстоятельства и дикие непредвиденные результаты - это то, что плывет в лодке Тельца.
Идея заключается в том, что они не могут контролировать то, что должно произойти, и в этом безумном мире контроля это похоже на глоток свежего воздуха - фактически не знать, что будет.
Навести хаос. Телец тут же, готовый и ждущий, чтобы потушить этот пожар бензином.
В конце концов, Телец хорош в плане соответствия. Но в контексте сезона Рыб они становятся хаотично нейтральными.
6. Водолей (20 января - 18 февраля)Еще один знак, которому так скучно, что они обращаются к хаосу из-за острых ощущений, Водолей просто участвует в радости, наблюдая, как что-то разваливается.
Водолей воображает бедствия; они видят самолеты, сталкивающиеся в воздухе, они воображают, что поезда сходят с пути, им нравятся воображаемые звуки криков людей, застрявших в мусоропроводе.
Водолей кричит "огонь!" в переполненном театре, просто чтобы посмотреть, что произойдет, а потом заявили, что это их богом данное право - иметь такую свободу слова.
Водолеи - самые сумасшедшие из всех знаков зодиака.