Список лидеров от "Единой России" на выборы в Госдуму в сентябре 2021 составил Владимир Путин
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Список лидеров от "Единой России" на выборы в Госдуму в сентябре 2021 составил Владимир Путин

10:42:216/20/2021Фото: Кремлин. ру
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Глава государства отмечал, что в списке должны быть политические тяжеловесы и люди относительно новые. Самое главное, чтобы они представляли наиболее важные направления развития России.

Путин огласил свой список

Президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» предложил кандидатуры, которые необходимо включить в пятерку лидеров избирательного списка. Об этом он сказал 19 июня.

По его словам, возглавить список должны министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.

При этом глава государства отметил, что в списке должны быть политические тяжеловесы и люди относительно новые. Самое главное, чтобы они представляли наиболее важные направления развития России.

Позднее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка на предстоящие выборы депутатов Госдумы. Председатель партии Дмитрий Медведев в пятерку не вошел.

Кому повезло:

глава Минобороны России Сергей Шойгу,
глава МИД России Сергей Лавров,
главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко,
сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева,
детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.

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