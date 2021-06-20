Семьям погибших и пострадавших при падении самолета L-410 в Кузбассе выплатят деньги

Пострадавшим и семьям погибших в результате крушения самолета будут выплачены компенсации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кемеровской области, не уточнив о суммах, полагающихся для них.
"Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.
В субботу, 19 июня в Кемеровской области самолет L-410 вылетел из аэропорта Танай с парашютистами на борту. В воздухе произошел отказ работы двигателя, в результате пилоты попытались произвести посадку.
Самолет, задев кроны деревьев, упал на летное поле, в результате погибли 4 человека, пострадали 17. Все полеты на аэродроме Танай прекращены, выясняются обстоятельства и причины произошедшей трагедии.