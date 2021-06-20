Семьям погибших и пострадавших при падении самолета L-410 в Кузбассе выплатят деньги
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Семьям погибших и пострадавших при падении самолета L-410 в Кузбассе выплатят деньги

2:26:076/20/2021Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Самолет, задев кроны деревьев, упал на летное поле, в результате погибли 4 человека, пострадали 17. Все полеты на аэродроме Танай прекращены, выясняются обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Во время жесткой посадки самолета в Кузбассе погибли 4 человека

Пострадавшим и семьям погибших в результате крушения самолета будут выплачены компенсации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кемеровской области, не уточнив о суммах, полагающихся для них.

"Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

В субботу, 19 июня в Кемеровской области самолет L-410 вылетел из аэропорта Танай с парашютистами на борту. В воздухе произошел отказ работы двигателя, в результате пилоты попытались произвести посадку.

Самолет, задев кроны деревьев, упал на летное поле, в результате погибли 4 человека, пострадали 17. Все полеты на аэродроме Танай прекращены, выясняются обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

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