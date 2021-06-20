Перелеты в Турцию возобновит с 1 июля 2021 года авиакомпания "Победа"
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Перелеты в Турцию возобновит с 1 июля 2021 года авиакомпания "Победа"

5:11:546/20/2021Фото: pixabay
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Компания выполнит полеты из Внуково Москвы сразу в два аэропорта - Анталью и Газипашу.

Пассажира задержали
Перелеты возобновят совсем скоро

Авиакомпания "Победа" с 1 июля 2021 года решила возобновить рейсы в Турцию, прерванные из-за ограничения на фоне пандемии. Об этом говорится в сообщении компании.

"Победа" с 1 июля начнет летать из Внуково Москвы сразу в два аэропорта - Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась с 20 июня 2021.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Напомним, с 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Ранее "Аэрофлот" проинформировал о расширении полетов в Турцию с 25 июня. Перевозчик планирует увеличить до двух рейсов в день полеты из Москвы в Стамбул, запустить рейсы из Москвы в Анталью, Бодрум, Даламан.

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