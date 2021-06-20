В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео

5:41:576/20/2021Фото: ремонт бытовой техники в Саранске
0

В моргах бывают случаи, когда остаются тела, которые не забирают родственники, например, не всех погибших новорожденных не забирают для похорон, а оставляют лежать.

На время ремонта морга часть тел осталась на старом месте

Жители Люберец обеспокоены тем, что на их территории находятся тела умерших, которые никому не нужны. В люберецком морге начался ремонт, сотрудники с оборудованием переехали, поэтапно вывозя тела в другое помещение. Некоторые не были вывезены и остались на месте начавшейся стройки.

Как рассказали РЕН ТВ, в моргах бывают случаи, когда остаются тела, которые не забирают родственники, например, не всех погибших новорожденных не забирают для похорон, а оставляют лежать.

После обращения местных жителей в полицию, сотрудники правоохранительных органов не наши состава преступления и не стали возбуждать уголовное дело по факту оставленных трупов.

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Скоропостижно скончался заслуженный артист России
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
оставленные трупыремонт моргатела умерших
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вывезут?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео
    5:41:57 6/20/2021
    В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео
    От сигареты вспыхнул пенсионер на лавочке около дома
    5:23:57 6/20/2021
    От сигареты вспыхнул пенсионер на лавочке около дома
    Столото: проверить билет тиража 447 "Жилищной лотереи" от 20 июня 2021 года
    5:21:11 6/20/2021
    Столото: проверить билет тиража 447 "Жилищной лотереи" от 20 июня 2021 года
    Что делать с луковичными цветами в июне, когда они уже отцвели?
    5:20:31 6/20/2021
    Что делать с луковичными цветами в июне, когда они уже отцвели?
    Столото: проверить билет тиража 1393 "Русского лото" от 20 июня 2021 года
    5:18:55 6/20/2021
    Столото: проверить билет тиража 1393 "Русского лото" от 20 июня 2021 года
    Перелеты в Турцию возобновит с 1 июля 2021 года авиакомпания "Победа"
    5:11:54 6/20/2021
    Перелеты в Турцию возобновит с 1 июля 2021 года авиакомпания "Победа"
    Назван единственный симптом коронавируса, который есть только у переболевших и вакцинированных
    4:57:48 6/20/2021
    Назван единственный симптом коронавируса, который есть только у переболевших и вакцинированных
    Медикам будут платить по-новому, пообещал Путин 19 июня 2021
    4:43:39 6/20/2021
    Медикам будут платить по-новому, пообещал Путин 19 июня 2021
    Обряд на исполнение желаний и запуск перемен в жизнь в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
    4:20:23 6/20/2021
    Обряд на исполнение желаний и запуск перемен в жизнь в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
    В Москве полицейский покончил жизнь самоубийством на посту у здания посольства Туркменистана
    4:15:11 6/20/2021
    В Москве полицейский покончил жизнь самоубийством на посту у здания посольства Туркменистана