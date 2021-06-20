В морге Люберец забыли мертвецов во время ремонта. Смотрите жуткое видео

Жители Люберец обеспокоены тем, что на их территории находятся тела умерших, которые никому не нужны. В люберецком морге начался ремонт, сотрудники с оборудованием переехали, поэтапно вывозя тела в другое помещение. Некоторые не были вывезены и остались на месте начавшейся стройки.
Как рассказали РЕН ТВ, в моргах бывают случаи, когда остаются тела, которые не забирают родственники, например, не всех погибших новорожденных не забирают для похорон, а оставляют лежать.
После обращения местных жителей в полицию, сотрудники правоохранительных органов не наши состава преступления и не стали возбуждать уголовное дело по факту оставленных трупов.