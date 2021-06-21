Волшебные открытки на День летнего солнцестояния 21 июня и милые поздравления

Сегодня на экватор лезет солнце,
И светит людям пакостно в оконце,
И будет очень долго так стоять,
Светило в небе криком не убрать.
А ты его с улыбкою встречаешь,
Лучи как пищу жадно поглощаешь? –
И любишь наше солнце, как и я? –
Тогда мы точно лучшие друзья.
Солнце в небе поднялось очень высоко!
Я заглядываю ввысь – видно далеко!
Там такая красота, ширь и глубина,
Меня манит, удивляет, радует она!
Я желаю всем вам тоже радости такой,
Солнышку любимому радуйтесь душой!
Скоро лето кончится – это очень жаль,
Пока же наслаждайся – не думай про печаль!
Можно допоздна теперь гулять и наслаждаться,
В тихих уголочках обниматься-целоваться.
Пусть тела желают нежности и страсти,
Удовлетворенье пусть будет вам и счастье!
Пусть стоит не только солнце, но и все что можно,
Нет на свете ничего любви прекрасней и дороже!
В этот день июньский девушки гадают,
Жгут костры, любимых себе выбирают.
Ночь сегодня коротка, день длинней намного,
Даль светла и впереди ровная дорога.
Пусть же свет такого дня светит целый год нам,
Ночи тень нас не тревожит, пусть сидят все там
Злые силы и вампиры, ведьмы, упыри,
Не имеют они силы после утренней зари.
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru