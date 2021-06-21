В Армении партия Пашиняна набирает 54% голосов на выборах в парламент

Вчера, 20 июня в Армении прошли выборы в парламент. Как стало известно, партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным подсчетам набирает на внеочередных выборах больше половины голосов – 58,02%.
После того, как подсчитали голоса с 1050 из 2008 избирательных участков, партия Пашиняна набирает 54,02%.
А вот партия бывшего президента Роберта Кочаряна набрала всего 18,75%.
Отметим, что чуть раньше Пашинян заявил, что по предварительным итогам выборам в парламент его партия сформирует большинство.