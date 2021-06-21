В Армении партия Пашиняна набирает 54% голосов на выборах в парламент
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В Армении партия Пашиняна набирает 54% голосов на выборах в парламент

8:43:006/21/2021Фото: pixabay
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Если эта партия по итогам одержит победу, то сформирует большинство в парламенте.

Партия Пашиняна лидирует на выборах?

Вчера, 20 июня в Армении прошли выборы в парламент. Как стало известно, партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным подсчетам набирает на внеочередных выборах больше половины голосов – 58,02%.

После того, как подсчитали голоса с 1050 из 2008 избирательных участков, партия Пашиняна набирает 54,02%.
А вот партия бывшего президента Роберта Кочаряна набрала всего 18,75%.

Отметим, что чуть раньше Пашинян заявил, что по предварительным итогам выборам в парламент его партия сформирует большинство.

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