Пассажирку не пустили в самолет с креслом для ребенка-инвалида: До Екатеринбурга держала сына с ДЦП на коленях
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Пассажирку не пустили в самолет с креслом для ребенка-инвалида: До Екатеринбурга держала сына с ДЦП на коленях

9:42:219/8/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Прокуратура проверит факт недопуска женщины на борт лайнера из Симферополя с инвалидным креслом. "Уральские авиалинии" выразили сожаление.

Прокуратура проверит факт недопуска в самолет екатеринбурженки с креслом для ребенка с ДЦП

Прокуратура начала проверку сообщения о недопуске жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для ребенка с ДЦП в самолет рейса Симферополь - Екатеринбург авиакомпании "Уральские авиалинии", рассказали в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры 8 сентября.

По информации СМИ, женщине пришлось несколько часов держать ребенка на коленях.

"По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого организована проверка сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске в самолет жительницы Екатеринбурга и ее сына с тяжелым заболеванием", - заявили в прокуратуре.

Надзорный орган проверит исполнение законодательства о защите прав потребителей, в "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

В авиакомпании тоже провели внутреннюю проверку. Там рассказали, что пассажирка заказала услугу специального сопровождения ребенка до воздушного судна, но не уведомила о необходимости специального сидения для перевозки ребенка с ДЦП. Но коляска не отвечает необходимым требованиям безопасности и не имеет специальных креплений к штатному креслу и ремню на самолете, а размещение подобного устройства категорически запрещено, подчеркнули в авиакомпании.

"Скорее всего, это произошло из-за того, что женщина не знала о необходимости данного дополнительного уведомления. Информация об этом находится на нашем сайте, но найти ее самостоятельно - не так просто... Данный случай позволил нам увидеть несовершенство в процессе заказа услуги перевозки маломобильных пассажиров", - говорится в заявлении "Уральских авиалиний".

В авиакомпании выразили сожаление в связи с произошедшим. В ближайшее время пообещали предпринять меры для упрощения подачи заявки на перевозку пассажиров с особенными устройствами.

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