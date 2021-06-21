Миленькие ягнята и канадские волчата родились в зоопарке Новосибирска

В зоопарке Новосибирска на днях произошло долгожданное событие. Там сразу у нескольких пар животных произошло пополнение. Так, детеныши появились у горных баранов, арктических и канадских волков. Малыши уже стали намного крепче, поэтому посетители смогут на них посмотреть. Единственная просьба – не шуметь возле вольера.
О том, что у нескольких пар баранов появились детеныши сообщили работники зоопарка в своих социальных сетях. Они выложили видеозаписи, на которых малыши резвятся вместе со своими родителями.
Волчата играют друг с другом, прячутся за «взрослых» и неумело спускаются с бревен. Ягнята пока не такие активные. Они осторожно бродят на неокрепших до конца ногах по вольеру следом за родителями.
Также сотрудники зоопарка опубликовали пост в соцсетях с приглашением посетить зоопарк и посмотреть на пополнение в семействе животных.