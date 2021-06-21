В Бердске 18 июня произошло два пожара на улице Водобачной, 27: небольшие возгорания размером в 1 квадратный метр, а второй раз - два квадратных метра повредили мебель и домашние вещи. Первое возгорание произошло в пятницу, 18 июня в 12:57, второе - в тот же день в 14:50. Размер ущерба устанавливается.- Причина возгорания - поджог. Погибших и травмированных нет, - сообщил 21 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по надзорной деятельности Николай Степаненков.
Дважды подожгли мебель и домашние вещи в квартире на ул. Водобачной в Бердске. Подробности ЧП
10:08:586/21/2021,
Причина возгорания - поджог. Площадь пожара составила суммарно 3 кв.м.
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