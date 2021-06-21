Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»

Вчера 20 июня, на уральской оленьей ферме произошла трагедия. Там на женщину с дочкой упала береза. К сожалению, женщина скончалась на месте от полученных травм, а ее дочку отвезли в реанимацию. Все произошло в Сысертском районе на оленьей ферме «Бархатные рога», которая находится на границе с Челябинской областью.
Как сообщают свидетели происшествия, женщина получила множественные переломы, у нее была пробита голова. На самой ферме отметили, что они предупреждают людей о том, чтобы не ходили близко к деревьям, но не до всех удается достучаться.
— Сильный ветер был, дерево упало. Ей вызвали скорую. Дочке ее было лет пять. Семья приехала: жена, муж и двое детей. МЧС предупреждало, что сильный ветер, не стоит выходить. Везде публиковалось это. А люди выходят и идут прямо в лес. И до сих пор идут, — сообщил представитель оленьей фермы.
Как сообщили в региональном МВД предварительной причиной трагедии послужил сильный ветер. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.