Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»

11:34:386/21/2021Фото: pixabay
0

Ее маленькая дочка попала в реанимацию после происшествия.

Упавшая береза убила женщину

Вчера 20 июня, на уральской оленьей ферме произошла трагедия. Там на женщину с дочкой упала береза. К сожалению, женщина скончалась на месте от полученных травм, а ее дочку отвезли в реанимацию. Все произошло в Сысертском районе на оленьей ферме «Бархатные рога», которая находится на границе с Челябинской областью.

Как сообщают свидетели происшествия, женщина получила множественные переломы, у нее была пробита голова. На самой ферме отметили, что они предупреждают людей о том, чтобы не ходили близко к деревьям, но не до всех удается достучаться.

— Сильный ветер был, дерево упало. Ей вызвали скорую. Дочке ее было лет пять. Семья приехала: жена, муж и двое детей. МЧС предупреждало, что сильный ветер, не стоит выходить. Везде публиковалось это. А люди выходят и идут прямо в лес. И до сих пор идут, — сообщил представитель оленьей фермы.

Как сообщили в региональном МВД предварительной причиной трагедии послужил сильный ветер. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Восьмимесячному сыну Плющенко дали прозвище
Мужчины, от которых стоит сбегать, как от огня
Хиллари Клинтон высказалась о поведении Путина в Женеве
За Ани Лорак взялась прокуратура: что «натворила» певица
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какие женщины самые неверные по знаку Зодиака
Человек стареет рывками: три возраста, когда это происходит
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Союзник РФ помог Украине с оружием и выступил с заявлением
оленья фермаубила женщинуупала береза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
    11:34:38 6/21/2021
    Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
    Бердск"Так далеко первый раз уехала": Мама убитой электричкой 13-летней девочки у станции Береговой рассказала, как произошла трагедия
    11:31:07 6/21/2021
    "Так далеко первый раз уехала": Мама убитой электричкой 13-летней девочки у станции Береговой рассказала, как произошла трагедия
    БердскИюньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021
    11:23:39 6/21/2021
    Июньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021
    Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
    11:20:53 6/21/2021
    Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске
    11:16:22 6/21/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске
    Нежные открытки на Духов день 21 июня 2021 года и искренние поздравления
    11:15:28 6/21/2021
    Нежные открытки на Духов день 21 июня 2021 года и искренние поздравления
    Можно ли работать на огороде 21 июня в большой праздник Духов День?
    11:05:54 6/21/2021
    Можно ли работать на огороде 21 июня в большой праздник Духов День?
    В Новосибирске запретили проведение массовых мероприятий: Вечеринки и спортивные состязания под запретом с 21 июня 2021
    11:01:55 6/21/2021
    В Новосибирске запретили проведение массовых мероприятий: Вечеринки и спортивные состязания под запретом с 21 июня 2021
    БердскГоловой разбил витрину Микронета хулиган в Новосибирске ранним утром 20 июня. Смотрите экстремальное видео
    10:52:41 6/21/2021
    Головой разбил витрину Микронета хулиган в Новосибирске ранним утром 20 июня. Смотрите экстремальное видео
    Магические открытки с Днём летнего солнцестояния от дизайнера на 21 июня и поздравления в стихах
    10:45:34 6/21/2021
    Магические открытки с Днём летнего солнцестояния от дизайнера на 21 июня и поздравления в стихах