Пьяный друг вырезал другу варикоз прямо в квартире во время застолья: Пациент умер в Новосибирске

Жуткое ЧП произошло на днях в Новосибирске. Там, на улице Чехова, 45-летний мужчина решил провести другу сложнейшую хирургическую операцию. Так, местный житель решил удалить своему 38-летнему знакомому варикоз.
- Мужчина был пьян, но начал вырезать «шишки» на ноге товарища ножом, -рассказали в полиции. - Потом на месте были обнаружены два ножа, тряпки.
К сожалению, «пациент», которому проводили операцию, скончался на месте. К приезду правоохранителей он был уже мертв. А его знакомый, который также находился под изрядной дозой алкоголя, уже задержан. В настоящее время ему избирают меру пресечения.