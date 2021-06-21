Пьяный друг вырезал другу варикоз прямо в квартире во время застолья: Пациент умер в Новосибирске
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Пьяный друг вырезал другу варикоз прямо в квартире во время застолья: Пациент умер в Новосибирске

12:26:306/21/2021Фото: pixabay
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"Мужчина был пьян, но начал вырезать «шишки» на ноге товарища ножом, -рассказали в полиции". Потом на месте были обнаружены два ножа, тряпки.

Мужчина начал вырезать другу варикоз на ногах с помощью ножа

Жуткое ЧП произошло на днях в Новосибирске. Там, на улице Чехова, 45-летний мужчина решил провести другу сложнейшую хирургическую операцию. Так, местный житель решил удалить своему 38-летнему знакомому варикоз.

- Мужчина был пьян, но начал вырезать «шишки» на ноге товарища ножом, -рассказали в полиции. - Потом на месте были обнаружены два ножа, тряпки.

К сожалению, «пациент», которому проводили операцию, скончался на месте. К приезду правоохранителей он был уже мертв. А его знакомый, который также находился под изрядной дозой алкоголя, уже задержан. В настоящее время ему избирают меру пресечения.

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