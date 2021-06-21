За укрепление авторитета власти и развитие политической деятельности грамоты вручили спикеру Владимиру Голубеву и депутату Михаилу Овсепяну в Бердске
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За укрепление авторитета власти и развитие политической деятельности грамоты вручили спикеру Владимиру Голубеву и депутату Михаилу Овсепяну в Бердске

12:59:216/21/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Владимир Голубев получил грамоту из рук мэра Бердска Евгения Шестернина. Политики крепко пожали друг другу руки. Отметим, что Овсепян получил награду за подписью председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

Владимир Голубев (слева) и Михаил Овсепян (справа) довольны своей наградой

Оказались особо отмечены на 48 сессии совета депутатов Бердска председатель горсовета Бердска Владимир Голубев и депутат Михаил Овсепян.

Владимира Голубева лично наградил глава администрации Бердска Евгений Шестернин.

- За высокие профессиональные достижения, содействие развития общественной политической деятельности на территории города Бердска и весомый вклад в укрепление авторитета органов местного самоуправления,- произнесли при награждении Голубева в администрации Бердска.

Михаила Овсепяна наградил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от Бердска Валерий Бадьин. Отметим, что в грамоте у награжденного присутствует подпись самого председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива.

- Особенно хотелось бы отметить Михаила Овсеповича Овсепяна. Вас всех и меня лично, в том числе, связывает почти 10-летняя дружба с ним, работая вместе депутатами двумя созывами. Законодательное собрание представленному ходатайству награждает почетной грамотой Овсепяна Михаила Овсеповича - индивидуального предпринимателя, депутата совета депутатов города Бердска за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную общественную деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие Бердска.

После награждения депутаты принялись к рассмотрению вопросов повестки сессии.

При награждении Овсепяна речь держал Валерий Бадьин

Мэр Бердска Евгений Шестернин вручил грамоту Владимиру Голубеву

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