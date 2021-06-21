За укрепление авторитета власти и развитие политической деятельности грамоты вручили спикеру Владимиру Голубеву и депутату Михаилу Овсепяну в Бердске

Оказались особо отмечены на 48 сессии совета депутатов Бердска председатель горсовета Бердска Владимир Голубев и депутат Михаил Овсепян.
Владимира Голубева лично наградил глава администрации Бердска Евгений Шестернин.
- За высокие профессиональные достижения, содействие развития общественной политической деятельности на территории города Бердска и весомый вклад в укрепление авторитета органов местного самоуправления,- произнесли при награждении Голубева в администрации Бердска.
Михаила Овсепяна наградил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от Бердска Валерий Бадьин. Отметим, что в грамоте у награжденного присутствует подпись самого председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива.
- Особенно хотелось бы отметить Михаила Овсеповича Овсепяна. Вас всех и меня лично, в том числе, связывает почти 10-летняя дружба с ним, работая вместе депутатами двумя созывами. Законодательное собрание представленному ходатайству награждает почетной грамотой Овсепяна Михаила Овсеповича - индивидуального предпринимателя, депутата совета депутатов города Бердска за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную общественную деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие Бердска.
После награждения депутаты принялись к рассмотрению вопросов повестки сессии.